Bahçelievler Belediyesi ile İBB zabıtaları arasında park çalışması gerginliği
Belediye ekipleri arasında Şirinevler'de çalışma yapılan Şehit Yarbay Cesur Parkı nedeniyle tartışma yaşandı. Vatandaşların da dahil olduğu tartışma sırasında kısa süreli arbede de meydana geldi.
İSTANBUL 20.06.2022, 20:24
Bahçelievler Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri arasında, ilçedeki park çalışması nedeniyle gerginlik yaşandı.
Bahçelievler Belediyesi ekipleri, Şirinevler Mahallesi'ndeki Şehit Yarbay Cesur Parkı'nda vatandaşların talebi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma yerine gelen İBB ekipleri, parkın yanında bulunan Büyükşehir Belediyesince istimlak edilerek yıkılan konutların yerinde ve parkta kendilerinin yakın zamanda çalışma başlatacaklarını öne sürdü.
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