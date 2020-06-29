BAĞIMSIZLIK KÖYÜ KAPILARINI AÇTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle; İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği’nin işbirliği ile hayata geçirdiği "Bağımsızlık Köyü" Kemerburgaz’da gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı

“ Bağımsızlık Köyü’nde Değişim Seninle Mümkün” adlı projenin açılış töreni Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in yanı sıra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan Akceviz, İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürü Necmi Sultani, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen , Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştiril di.

Sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeni ve maske kuralına riayet edil erek gerçekleştirilen açılış tören i Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu’nun mini konse r i ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım filminin gösterimi ile başladı.

Başkan Deniz Köken: “Burası Bizim İlk Göz Bebeğimiz Oldu”

Törende açılış konuşmasını yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, seçim çalışmaları programları içerisinde Bağımsızlık Köyü’nün en önemli proje olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “ Burası bizim ilk göz bebeğimiz oldu. Projelerimizi anlatırken özel görüşmek isteyen hanımefendilerin hepsinin böyle bir sorunu olduğunu kulaklarıma söylediler, cebime notlar olarak yazdılar. O yüzden bu işin önemli, ehemniyetli olduğunu anlayınca bu işi bizim hayata geçirmemiz lazımdı. Hemen baktık projelere. Projeler içinde bu projenin de var olduğunu gördük ve ortak olalım dedik. Sevgili Bakanımızla beraber Milli Emlak Genel Müdürlüğünün de bu yerin bize tahsisi ile ilgili çok özel gayretleri oldu. El emeği göz nuru, kurumlar bir araya gelince ortaya eserler çıkıyor. O yüzden biz bir araya geldiğimizde bu şehirde çok daha güzel şeyler yapacağız.”

“ Son Bir Yıl İçinde Önemli Projelere İmza Attık”

Konuşmasında göreve geldikleri bir yıl içinde önemli projelere imza atıklarını dile getiren Başkan Deniz Köken, şu açıklamalarda bulundu: “ Bir yılımız daha yeni doldu, iki yüzme havuzunu bitirme aşamasına geliyoruz, Eyüp Stadı’nı tekrar hayata geçirdik. Amatör spor kulüplerinin sahalarını yenileme çalışmalarımız başladı, bir kısmı bitti. Bağımsızlık Köyü hayata geçti. Bir kreş yaptık. Son 1 yıl içerisinde bu kadar hizmet yapan kurum var mı, baksınlar, bana söylesinler, ben onları da geçmeye çalışayım inşaallah.

“ Burası Ülkemiz İçin Önemli Bir Mihenk Taşı Olacak”

Burada ciddi bir genç potansiyeli var, nüfusun dörtte biri 19 yaşın altında. O yüzden ne kadar boşluk bırakırsak bu gibi tesislerden daha çok yapmamız gerekecek. Bu tesislerin sayısını çoğaltmak değil, azaltmak maharet. Gönül ister ki insanların buralara az ihtiyacı olsun. Bu hastalıklara düçar olmadan neler yapabilineceğinin en güzel örneklerinden bir tanesi burası. Burada tarımla terapi yapılacak. Avrupa birliği ülkelerinin çoğu yapıyor, onlar yapıyorsa biz de yaparız. Burası ülkemiz için de inşaallah önemli bir mihenk taşı olacaktır. Hep beraber bu tür tesislerin sayısını azaltacak olan diğer tesisleri yapmamız için elimizden gayreti göstereceğimizi buradan deklare ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara: “Bu İşin Başarıldığını Görmekten Memnunum”

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ise , Eyüpsultan’a geldiğinden bu yana iki tane çok güzel olay yaşadığını belirterek başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Bir tanesi burasının temelinin atılmasıydı, ikincisi de açılışı. Zaten bir işin tamamlanmış olması, ivme kaydetmesi, yararlı hale gelmesi bu ikisi arasındaki sürecin kazasız tamamlanmasıyla oluyor. Bu arada ufak tefek deprem deneyimleri yaşadık. Kovid-19 diye bir süreç yaşadık. Buna rağmen bu projenin durmadan devam etmiş olması, tamamlanmış olması ve bu işin başarıldığını görmekten memnunum. İnsanoğlu ihtiyaçları olan bir varlık. Hava, su gibi çeşitli ihtiyaçları onu bağımlı kılıyor. Yeni bağımlılıklara gerek yok. Bağımsızlık Yaşam bir yaşam biçimi olarak burada gelişsin istiyorum. Kendilerini kaptırmış gençlerimizin de bir an evvel kurtulmasını diliyorum. Hayırlı olsun.”

Protokol konuşmalarının ve açılış kurdelasının kesilmesinin ardından Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan Akceviz, İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürü Necmi Sultani, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kar, Bağımsızlık Köyü’nü gezerek incelemelerde bulundular.

İSTANBUL’DA BİR İLK

"Bağımsızlık Köyü'nde Değişim Seninle Mümkün" sloganıyla hayata geçirilen proje, İstanbul'da bir ilk olma özelliği taşıyor. Bağımsızlık Köyü Projesi ile bağımlılıkla mücadelede tüm çocuk ve gençlerin rehabilitasyonunun sağlanması, bu kişiler arasında girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, istihdam edilmeleri yoluyla İstanbul'un sosyo ekonomik kalkınmasına katkı sunmaları amaçlanıyor.

MERKEZ, UYGULAMA, ATÖLYE VE REHABİLİTASYON BÖLÜMLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Merkez, bugüne kadar benzeri olmayan eğitim, uygulama, atölye ve rehabilitasyon bölümleriyle dikkati çekiyor. Kemerburgaz'da, yeşillikler içinde 14 bin 970 metrekare alana kurulan merkezde, birçok atölye çalışması yapılacak. Drama ile etkin eğitim, beden dili, çiçek aranjmanı, yemek yapımı, yaratıcı drama ve müzik atölyeleri olmak üzere 4 ana başlıkta atölye faaliyetlerine yer verilecek. Bu atölyelerde kişilerin yeni beceriler kazanmaları, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve yeni deneyimler kazanmaları desteklenecek. Ayrıca atölyelerde workshop tarzında tek seferlik uygulamalar da yapılacak. Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yürütülecek proje eğitimlerini de üstlenen Eyüpsultan Belediyesi, eğitimci kadrosunu da belirledi.

PROJEDEN 1 YIL İÇİNDE EN AZ 500 KİŞİ FAYDALANACAK

İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetki alanına giren yükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki 14-29 yaş aralığındaki tüm çocuk ve gençlerin ana hedef grubu oluşturduğu projeden, 1 yıl içinde en az 500 kişinin faydalanması hedefleniyor.

TERAPİ BAHÇELERİ TEDAVİNİN ÖNEMLİ BİR AYAĞI OLACAK