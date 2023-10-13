Bağcılarda İETT otobüsüne zarar veren kişi için yeniden yakalama kararı çıktı

Bağcılar'da aracıyla önünü kestiği İETT otobüsüne zarar verip sürücüsünü tehdit ettiği iddiasıyla hakkında ev hapsi kararı verilen şüpheli için savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde 11 Ekim'de seyir halindeki İETT şoförünün, bir araç sürücüsü tarafından tehdit ve hakarete uğradığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, otomobil sürücüsünün, İETT şoförü H.A'ya tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, daha sonra otobüsün önünü araçla keserek durdurduğunu belirledi.

Otomobilden inen zanlının, elindeki bıçakla otobüsün camlarına zarar verdiği, sağ ön ve arka lastiğine bıçak sapladığı tespit edildi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu otobüse zarar verdiği anlaşılan şüpheli S.A. ile otomobili kullanan A.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.A. serbest bırakıldı.

Bakırköy Adliyesine sevk edilen zanlı S.A. hakkında ise hakimlikçe "mala zarar verme" suçundan "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli S.A. hakkında "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirine itiraz etti.

İtiraz üzerine şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.