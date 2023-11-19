  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Bağcılar'da feci kaza: Minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

Bağcılar'da feci kaza: Minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Bağcılar'da feci kaza: Minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti
Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Mahmutbey Viyadüğü Ankara istikametinde seyreden N.U. idaresindeki 34 LCH 992 plakalı servis minibüsü virajı döndükten sonra bariyerlere çarparak devrildi.

Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Mahmutbey Viyadüğü Ankara istikametinde seyreden N.U. idaresindeki 34 LCH 992 plakalı servis minibüsü virajı döndükten sonra bariyerlere çarparak devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri minibüs şoförü N.U'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Emniyet ekipleri viyadükte güvenlik önlemi alırken, araçtaki yaralı yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı Mahmutbey Viyadüğü'nde bir süre inceleme yaptı.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
Beykoz'da marangoz atölyesinde yangın çıktı
Beykoz'da marangoz atölyesinde yangın çıktı
İstanbul'da Sürpriz Kar Yağışı: İşte En Çok Etkilenen Bölgeler!
İstanbul'da Sürpriz Kar Yağışı: İşte En Çok Etkilenen Bölgeler!
Kartallı Kadınların El Emeği Ürünleri Semt Pazarlarında
Kartallı Kadınların El Emeği Ürünleri Semt Pazarlarında
Almanya Aachen Belediye Başkanı Sibylle Keupen ve ekibi Sarıyer’de ağırlandı
Almanya Aachen Belediye Başkanı Sibylle Keupen ve ekibi Sarıyer’de ağırlandı
İBB ekipleri alarmda!
İBB ekipleri alarmda!
İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu: 1 kişi yakalandı
İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu: 1 kişi yakalandı
Skuter hız sınırı 5 ilçede 12,5 km/saat oldu
Skuter hız sınırı 5 ilçede 12,5 km/saat oldu