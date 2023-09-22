BAĞCILAR TEKSAS GİBİ!

İddiaya göre, spor salonunun daha önceki sahibi ile şimdiki sahibi arasında bulunan husumetten dolayı daha öncede bunu benzer bir olay yaşandı. Spor salonunda çalışan spor hocası 20 yaşındaki vücut geliştirmede İstanbul üçüncülüğü olan Emir Toprak sabah saatlerinde spor salonunda çalışan temizlik görevlisi kadınla birlikte otururken, spor salonunun önüne yanaşan motosikletli 2 kişiye bakmak için dışarı çıktığında kurşunların hedefi oldu.

4 EL ATEŞTEN 2’Sİ İSABET ETTİ

Motosikletli iki kişi Toprak’a 4 el ateş ederek genç sporcuyu yaraladılar. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olayın gerçekleştiği alana emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Yaralı genç spor hocası, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ambulansla Sultangazi Haseki Hastanesi’ne kaldırılarak hemen ameliyata alınan Toprak’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırgınların 4 el ateş ettiği Toprak’ın bacaklarına 2 mermi isabet etti. Bağcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırı sonrası ara sokaklara girerek kayıplara karışan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.