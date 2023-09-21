Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde Büyük Tehlike: Çatıda Yangın Çıktı Bir Kişi Öldü

Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'nin D Bloğu'nda yer alan üç katlı bir işletmede dikkat çeken bir yangın olayı yaşandı. Saat 16.00 civarında patlak veren yangın, iş yerinin deposunda bulunan paketleme materyalleri ve matbaa işlerinde kullanılan kimyasal maddelerin alev almasıyla hızla genişledi. Olay mahalline yakın bölgelerden çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

İtfaiye Ekipleri Zor Anlar Yaşadı: Yangın Yayılmadan Önlendi

Yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri, olayın diğer iş yerlerine sıçramasını engellemek için adeta seferber oldu. Ekipler zaman zaman büyük zorluklar yaşayarak, yangını kontrol altına almaya çalıştı. Yangın esnasında meydana gelen küçük çaplı patlamalar sonucu bir itfaiye görevlisi hafif yaralanmıştır. Yaralanan itfaiyeci, hemen hastaneye taşındı.

Mahsur Kalan Çalışan ve İtfaiye Eri: Kritik Anlar

Yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde çalışan bir kişinin mahsur kaldığı bilgisi geldi.

İstanbul Valiliği'nden Acı Haber: Can Kaybı Yaşandı

İstanbul Valiliği, yangın olayı hakkında yaptığı resmi açıklamada, "Bağcılar bölgesindeki iş yerinde meydana gelen yangın nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, bir itfaiye görevlisinin de yaralandığı" ifadelerini kullandı.

Bu tür olaylar, iş yerlerinde yangın güvenliği ve önlemlerinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha göstermektedir. Depo alanlarında ve özellikle kimyasal madde kullanılan iş yerlerinde yangın söndürme ekipmanlarının tam ve çalışır durumda olması, hayati öneme sahiptir. Ayrıca, çalışanların yangın tatbikatları ve eğitimlerle bu tür durumlara hazırlıklı olmaları büyük önem taşır.

Yangın olayı, hem mal kaybına hem de ne yazık ki can kaybına neden olmuştur. Bu, iş yerlerinin ve yetkililerin, güvenlik önlemlerini gözden geçirmeleri ve gerektiğinde yeniden düzenlemeleri için bir uyarı olmalıdır.