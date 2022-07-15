Ayasofya-i Kebir Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde mevlit okutuldu.
İSTANBUL 15.07.2022, 20:44
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Valiliği tarafından cuma namazı öncesinde düzenlenen programda şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı.
Mevlid-i Şerif ve kasidelerin de okunduğu programın sonunda Fatih Belediyesi tarafından vatandaşlara lokum ve su dağıtıldı.
Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, bazı şehit aileleri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.
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