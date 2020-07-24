Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın survivor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi fotoğraflı cuma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i...
Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki namaz kılma alanlarının dolması üzerine girişler durduruldu
Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki namaz...
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dua programı başladı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dua...
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına tanıklık için yollara düştüler
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete...
Rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı
Rastgele test edilen her 1000...

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına tanıklık için yollara düştüler

Vatandaşlar İstanbul içi ve çeşitli illerden yollara düşerek Yenikapı etkinlik alanına geldi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına tanıklık için yollara düştüler

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlar, İstanbul genelinden ve farklı şehirlerden yollara düşerek Yenikapı etkinlik alanına geldi.

İl dışından gelen vatandaşlar, otobüslerinden Yenikapı etkinlik alanının girişinde indirildikten sonra polis kontrol noktasına geldi. Burada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülen ve maske denetimi yapılanlar daha sonra tarihi ana tanıklık etmek üzere İETT otobüslerine binerek alana doğru hareket etti.

Tekerlekli sandalyeyle kontrol noktasına gelen 82 yaşındaki Mustafa Güdü, AA muhabirine, dün Samsun'dan yola çıkarak tarihi ana tanıklık etmek için İstanbul'a geldiğini söyledi.

Ayasofya'nın çok önemli olduğunu dile getiren Güdü, "Ayasofya Camisi fetih camisi. Burada 86 yıl sonra namaz kılacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Benim için çok önemli, bu yaştan sona bir daha burada ya namaz kılabilirim ya da kılamam. Yolda biraz zorlandım ama bu hiç önemli değil. Allah nasip ederse yarın Samsun'a döneceğim." dedi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.