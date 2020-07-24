Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına tanıklık için yollara düştüler

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlar, İstanbul genelinden ve farklı şehirlerden yollara düşerek Yenikapı etkinlik alanına geldi.

İl dışından gelen vatandaşlar, otobüslerinden Yenikapı etkinlik alanının girişinde indirildikten sonra polis kontrol noktasına geldi. Burada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülen ve maske denetimi yapılanlar daha sonra tarihi ana tanıklık etmek üzere İETT otobüslerine binerek alana doğru hareket etti.

Tekerlekli sandalyeyle kontrol noktasına gelen 82 yaşındaki Mustafa Güdü, AA muhabirine, dün Samsun'dan yola çıkarak tarihi ana tanıklık etmek için İstanbul'a geldiğini söyledi.

Ayasofya'nın çok önemli olduğunu dile getiren Güdü, "Ayasofya Camisi fetih camisi. Burada 86 yıl sonra namaz kılacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Benim için çok önemli, bu yaştan sona bir daha burada ya namaz kılabilirim ya da kılamam. Yolda biraz zorlandım ama bu hiç önemli değil. Allah nasip ederse yarın Samsun'a döneceğim." dedi.