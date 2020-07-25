Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler devam ediyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, açılışının ikinci gününde de vatandaşların ve turistlerin akınına uğruyor. Bazı vatandaşlar cami içinde ibadet ederken, kimisi tarihi cami içindeki motifleri inceleyip fotoğraf çektirdi.

Cemaat öğle namazını kılarken, ziyaretçiler saf tutan vatandaşların arkasında bekledi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı görevlileri, vakit namazları sırasında yoğunluk oluşan bölgelerde ziyaretçilere yardımcı oluyor.

Fatih Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Camii cami çevresinde ziyaretçilere su, maske, dezenfektan ve tek kullanımlık seccade dağıttı.

Duygularını dile getirdiler

Tarihi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelenler, bir yandan ibadetlerini eda edip, dualarda bulunurken diğer yandan duygulu anlar yaşıyor.

78 yaşındaki İsmail Engin, ömrünü Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını beklemekle geçirdiğini belirtti.

Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Engin, daha müzeyken geldiği Ayasofya'yı ölmeden cami olarak gördüğü için sevinç yaşadığını anlattı. Engin, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararını alanlara ve emeği geçenlere dua ettiğini sözlerine ekledi.