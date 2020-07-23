Ayasofya Camisi'nde namaz kılınacak alanlara girişler yarın saat 10.00'da başlayacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yerlikaya, Ayasofya Camisi avlusunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeryüzünün en görkemli mabetlerinden, İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya Camisi'nin, yarın cuma namazıyla ibadete açılacağını hatırlattı.

İstanbul'la birlikte Ayasofya'yı medeniyete kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han ve askerlerini şükranla, rahmetle yad eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"86 yıl müze olan, ibadetsiz kalan mabedi ibadetle namazla ezanla buluşturan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere şahsım ve İstanbullular adına şükranlarımı sunuyorum. Peygamber efendimiz: 'İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan, İstanbul'u fetheden asker ne güzel asker.' buyuruyor. Ayasofya, Peygamber efendimizin müjdesine mazhar olmuş o komutanın, o askerin, o fethin emaneti. Onların mirası olan kimliğini hamdolsun yeniden kazanıyor. Bütün Müslümanlar heyecanlı. Ben de heyecanlıyım. Herkes Ayasofya'nın açılışında bulunmak istiyor. Muhteşem bir ilgi var. Biz hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz."