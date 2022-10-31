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Avusturya Milli Günü
İSTANBUL 31.10.2022, 13:07
Avusturya Milli Günü münasebetiyle Avusturya İstanbul Başkonsolosu Josef Saiger ve Eşi Brigitte Saiger, Avusturya Sarayı'nda bir Resepsiyon verdiler.
İstanbul'da bulunan yabancı misyon şefleri, Mulki Erkan ile işinsanları ve dini liderlerinin katıldığı Resepsiyona Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, Müjgan Suver ve Marmara Grubu Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Bilgiç ve Işıl Bilgiç birlikte hazır bulundu.
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