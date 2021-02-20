Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın survivor
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi geçti
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 6...
Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz
Yerinde karar dönemi ile kademeli...
Avrupa'nın en yüksek kulesini inşa ettik
Avrupa'nın en yüksek kulesini inşa...
Esnafa şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık
Esnafa şubat ayı gelir kaybı...
Girişimciler bilgisayar başında şirket kurabilecek
Girişimciler bilgisayar başında şirket kurabilecek

Avrupa'nın en yüksek kulesini inşa ettik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nde son rötuşların yapıldığını belirterek, "Avrupa'nın en yüksek kulesini inşa ettik. Türk mühendislerinin, Türk gençlerinin eseri olarak tüm dünyaya hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın en yüksek kulesini inşa ettik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etti. İstanbul'un, Türkiye'nin çok önemli bir esere yakın bir zamanda sahip olacağını bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Çamlıca Kulesi'nde işlemler tamamlandı, son rötuşlar yapılıyor. Avrupa'nın en yüksek kulesini inşa ettik. Türk mühendislerinin, Türk gençlerinin eseri olarak tüm dünyaya hizmet edecek. Eylül ayı itibarıyla 100 radyo artık aynı anda yayın yapabiliyor. 100 radyonun aynı anda yayın yaptığı tek kule olarak dünyada bir ilk oldu. Çok gurur duyacağımız projelerden birisi."

"İstanbul'u görüntü kirliliğinden kurtardık"

Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin yüksekliğinin 369 metre olduğunu, deniz kotundan yüksekliğinin ise 580 metre olduğunu ifade etti.

Çamlıca'nın Türkiye için gurur, dünya için örnek projelerden biri olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"İnşallah en kısa zamanda vatandaşımızla, tüm dünyayla bu kuleyi buluşturacağız. Kulede seyir terasları, dinlenme katları var. Burası İstanbul'u tepeden gören en yüksek yer. Daha önce burada bir sürü görüntü kirliliği yaratan metal direkler vardı. Bunların hepsini temizleyerek İstanbul'u görüntü kirliliğinden kurtarmış olduk ve yayın yapan tüm radyoları tek kulede birleştirmiş olduk."

Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'ni sık sık ziyaret ettiğini ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldığını, sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi için çalışmaları hızlandırdıklarını belirtti.

Çamlıca Kulesi'nin ortak akılla yürütülen çalışmalardan biri olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Ülkemizin her bir noktasında binlerce şantiyemiz, binlerce eserimiz var. Buralarda çalışan yüzbinlerce arkadaşımız var. Hepsinin emeği var. Ekip olarak ülkemizin, milletimizin, vatanımızın geleceği için hep birlikte emek veriyoruz. Bizim yaptığımız projeler yüzyıllarca kullanılacak projeler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin yüzyılını planlıyoruz. İnşallah bu güzel projeleri bitirip, vatandaşımızla buluşturacağız."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.