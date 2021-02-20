Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etti. İstanbul'un, Türkiye'nin çok önemli bir esere yakın bir zamanda sahip olacağını bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Çamlıca Kulesi'nde işlemler tamamlandı, son rötuşlar yapılıyor. Avrupa'nın en yüksek kulesini inşa ettik. Türk mühendislerinin, Türk gençlerinin eseri olarak tüm dünyaya hizmet edecek. Eylül ayı itibarıyla 100 radyo artık aynı anda yayın yapabiliyor. 100 radyonun aynı anda yayın yaptığı tek kule olarak dünyada bir ilk oldu. Çok gurur duyacağımız projelerden birisi."

"İstanbul'u görüntü kirliliğinden kurtardık"

Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin yüksekliğinin 369 metre olduğunu, deniz kotundan yüksekliğinin ise 580 metre olduğunu ifade etti.

Çamlıca'nın Türkiye için gurur, dünya için örnek projelerden biri olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"İnşallah en kısa zamanda vatandaşımızla, tüm dünyayla bu kuleyi buluşturacağız. Kulede seyir terasları, dinlenme katları var. Burası İstanbul'u tepeden gören en yüksek yer. Daha önce burada bir sürü görüntü kirliliği yaratan metal direkler vardı. Bunların hepsini temizleyerek İstanbul'u görüntü kirliliğinden kurtarmış olduk ve yayın yapan tüm radyoları tek kulede birleştirmiş olduk."

Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'ni sık sık ziyaret ettiğini ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldığını, sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi için çalışmaları hızlandırdıklarını belirtti.

Çamlıca Kulesi'nin ortak akılla yürütülen çalışmalardan biri olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Ülkemizin her bir noktasında binlerce şantiyemiz, binlerce eserimiz var. Buralarda çalışan yüzbinlerce arkadaşımız var. Hepsinin emeği var. Ekip olarak ülkemizin, milletimizin, vatanımızın geleceği için hep birlikte emek veriyoruz. Bizim yaptığımız projeler yüzyıllarca kullanılacak projeler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin yüzyılını planlıyoruz. İnşallah bu güzel projeleri bitirip, vatandaşımızla buluşturacağız."