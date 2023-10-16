Avcılar’ın Çehresini Değiştirecek Projenin Temeli Atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde gerçekleşen Avcılar Meydan Düzenlemesi ve Zemin Altı Otopark Projesi’nin temel atma töreni büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ev sahipliğinde yapılan törene Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Yöneticileri, eski Avcılar Belediye Başkanı Yüksel Çengel, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Avcılar ilçesinin merkezi ile E5 karayolu bağlantısını yeniden düzenleyen proje ile Avcılar modern bir kent meydanı ve sosyokültürel bir tesis kazanacak. Metrobüs bağlantısı ve Avcılar metro istasyonu ile bütünleşik bir şekilde tasarlanmış ve toplam inşaat alanı 7 bin metrekareyi aşan proje içerisinde; her türlü afet durumuyla başa çıkabilme yeteneklerini artırmak için teorik ve pratik eğitim sunacak “Afet Eğitim Merkezi”, toplantılar, etkinlikler ve kültürel faaliyetler için kullanılabilecek çok amaçlı salonlar ve etkinlik mekanları, sosyal etkileşimi teşvik etmek ve ziyaretçilere rahatlatıcı bir mekan sunmak amacıyla bir kafe ve gençlerin kitap okuyup ders çalışacağı kütüphane bulunuyor. Proje aynı zamanda 475 araçlık bir otopark alanı sunarak trafik sorunlarına da bir çözüm getiriyor.

Hançerli: Avcılar değişiyor, Avcılar güzelleşiyor, dönüşüm muhteşem oluyor.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; “25 yıl aradan sonra sayın başkanımızın belediye başkanlığını iki defa kazanmasıyla birlikte Avcılar’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden hizmetler almaya başladı. Ve bu yarım milyarı geçen dev bir yatırım. Avcılar’da yapılan bir çok başka yatırımlardan sadece bir tanesi.. Yine sayın başkanımla birlikte 120.000 nüfuslu bir mahallenin imar sorununu çözdük ve orada da İstanbul gibi bir metropolde insanların kendi elleriyle yaptıkları altyapılardan kurtaracak modern altyapı çalışmaları sürüyor. Ben bu yatırımlar ve Avcılar’ın en önemli ihtiyacı olan Avcılar Meydan Projesi’ni yaptığı için Avcılarlı hemşehrilerim adına ayın başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum.

Bu proje 20- 30 yıldır yapılmayı bekleyen bir proje. Herkes bilir burada Turgut Özal Stadyumu vardı ve bu stadyumun yıkılması ile birlikte yeri Avcılar halkından alınarak Büyükşehir kullanmaya başladı. Ekrem başkanımızın kazanması ile birlikte işte burası yine Avcılar halkına tekrardan geri dönüyor. Bu dönüş Avcılar’ın en önemli sorunlarından biri olan otopark sorununu çözerek geliyor. Yine bu proje Avcılarımızın neredeyse yaya aksı olarak tek girişi olan metrobüsle bağlantı girişini çözerek geliyor. Biliyorsunuz “Avcılar Dönüşüyor” çünkü Avcılar kentsel dönüşüme en çok ihtiyaç duyuyor ve burada bir afet eğitim merkezi ve bir kültür merkezi ile birlikte geliyor. Tabi İstanbul Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimiz çalışmalarını engelleme girişimleri var. Ve burada da iki girişim var. İki engelleme girişimi var. Bu engelleme girişimlerini siz Avcılarlı hemşerilerime şikayet etmek istiyorum. 2019 yılında 5.8 Silivri Depremi ile birlikte bir balıkçının yaptırdığı Hacı Ahmet Tükenmez Camimiz hasar aldı ve bu hasar nedeniyle cami yıkıldı. İlk günden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız camii de yaptırmak suretiyle bu projeyi yapmak için yola koyuldu. Çokça konuştuk çokça görüştük ve en çokta müftülükle ve ilgililerle görüştük. Projesi tamam olan inşaatına başlanan camiinin İstanbul Büyükşehir Belediyemizin yapması engellendi. Ve daha geçen hafta duruşmada bu durdurma talebinin reddi yönündeki talebimiz karşılık bulmadı maalesef. Biliyorsunuz Marmara Caddesi ve çevresi yapıldı, İstinaf Mahkemesi’nde bu durdurma kararını kaldırarak inşallah caminin yapımına ve Marmara Caddesi’nin yaya aksının E-5’e kadar kesintisiz sürmesine ve otoparkın üzerinde yapılacak meydanda tüm hatların birleşmesine ve bütünleşmesine vesile olacak. Bu engelleme sürüyor yanlış bilgiler vererek, yanıltarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın cami‘yi yapmasına yapmamıza izin verilmiyor ama duracak mıyız elbette durmayacağız, mutlaka bunu yapacağız. Başka bir engelleme daha var; projeyi gördük ve bu projenin bu projenin hayata geçmesi için bir plan tadilatı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizde bir yıldır oyalanıyor ve plan tadilatına izin verilmiyor. Sanki birilerinin yaptığı gibi burada AVM’ler yapacakmışız gibi, sanki birilerinin yaptığı gibi buralarda özel mülkiyete konu yapılar yapılacakmış gibi. Projede görüldüğü gibi Avcılarımızın İstanbulumuzun en önemli ihtiyaçlarından biri afet eğitim merkezi ve kültür ve sanat merkezi kavuşacak. Biz Avcılarlılar olarak bu projeyi istiyoruz, buna karşı gelişlere müsaade etmeyeceğiz. Avcılar değişiyor, Avcılar güzelleşiyor, dönüşüm muhteşem oluyor. Avcılar dönüşümüne Avcılar yenilenmesine verdiği katkılardan dolayı Avcılar halk adına da teşekkür ediyorum İstanbul Büyükşehir Belediye başkanıma ve çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

“Bir caminin yapımı engelleniyor”

Avcılar’da, İstanbul Üniversitesi’ndeki eğitim ve spor hayatının bir bölümünün geçtiğini aktaran İmamoğlu, “Burada okurken, ister istemez burasıyla, Avcılar'la bağlarımız oluyor. Örneğin; buradaki henüz stat olmadan (eski Turgut Özal Stadyumu), toprak haliyle, o toprak sahada, öylesine gelip top peşinde koşmak değil, resmi maçlar oynamış bir kardeşiniz, hemşehrinizim. Az önce Belediye Başkanımızın (Turan Hançerli) üzerine basa basa anlattığı buradaki caminin (Silivri açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkılan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii) de cemaatiyim. Dolayısıyla süreci iyi anlamak lazım. Bir caminin yapılması engelleniyor. Yazıklar olsun. Defalarca içinde bulunduğum bu cami, yıllar önce yapılmış ama ne yazık ki depreme dayanıksız olduğu için Silivri'deki sallantıdan sonra yıkılması öngörülmüş. O günden itibaren süreci devam ettiriyoruz” dedi.

“Bir müftü ‘cami küçükmüş’ diye bizi dava etti”

Bugün temelini atacakları zemin altı otopark ve meydan projesi şekillendiğinde, Avcılar’ın en kalabalık noktasında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii’ni de yeniden yapmayı tasarladıklarını ve inşaat başladıkları bilgisini paylaşan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bir müftü bizi dava etti. Buraya yürütmeyi durdurma kararı aldı. Niye? Küçükmüş cami! Yani 800 kişi kapalı alanı, dışarısıyla beraber 2000 kişiyi bulan ibadet noktası olacak bir yer, küçükmüş! Yani bir şehirde, üç yol ağzı hem köprü geçişi hem D100'e bağlantı yolu hem yaya geçişi olan böyle bir kavşak noktada ‘büyük yapacağız’ hayali! Neymiş? Binlerce kişinin olduğu bir cami. Kardeşim, oraya binlerce kişi gelemiyor bile. Hemen karşıda Cerrahpaşa diye, biliyorsunuz üniversitenin ismi değişti, oranın yerleşim planına da gittim baktım. Baktım orada, üniversitenin içerisinde kocaman bir cami tasarlanmış zaten. Hemen 200 metre karşısı. Hatta ben dedim ki, ‘Burada zaten büyük bir cami var. Burada, burayı boğan değil, burayı ferahlatan bir cami yapılmalı.’ Sonra dediler ki, ‘Bir de müftülük istiyorlar. Israrla onun için bunu zorluyorlar.’ ‘Yazı yazın’ dedim, ‘Hazine ya da Milli Emlak… Neyse devletin bir yerde arsası varsa, onu bize göstersinler. Avcılar'ın müftülük binasını da biz yapacağız Büyükşehir Belediyesi olarak. Hiç sorun yok. Ama oraya sığmaz’ dedim. Orası zaten bir avuç içi kadar yer. Oraya sığmaz.”

“O koltuklarda siyaset yapmayın”

“Mesele üzüm yemek değil, mesele bağcıyı dövmek” diyen İmamoğlu, “Ben bu aklı tanıyorum. Ben bu aklı biliyorum. Ne biliyor musunuz? Dertleri, ‘Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanı buraya cami yapmasın.’ Derdi bu. Evet, ben bu müftü aklını tanıyorum. Beylikdüzü Belediye Başkanımız burada. Bize Beylikdüzü'nde cami yaptırmadılar. Zorla yaptık. Ben kaçak cami yaptım biliyor musunuz? Mecburen kaçak cami yaptım. Bunu hatırlatıyorum, mecbur. Daha ileri gideyim mi? Camiye imam vermedi aynı müftü. Karadeniz fıkrası gibi değil mi? Dedim ki, ‘Vermesinler. Gider imamlık yaparız. Yapacak bir şey yok.’ Ayıptır, günahtır; yapmayın. O koltuklarda siyaset yapmayın. Ben, buradan Diyanet İşleri Başkanı'na, daha önce bu bu konuyu anlattığım İstanbul Müftüsü'ne sesleniyorum: Ayıptır günahtır. Bu işe müftülüğü, insanların inancının bir nevi oradaki liderini siyasete alet etmeyin. O işin arka planındaki siyasi irade aklını ben biliyorum. Bakın tam proje önünüzde. Şuna ‘mescit’ diyerek yürütmeyi durdurma mahkemesini açan akıl kötü niyetli akıldır” ifadelerini kullandı.