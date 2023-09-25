Avcılar'da Yangın: 8 kişi dumandan etkilendi

Yeşilkent Mahallesi G-111 Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katındaki Suriyeli ailenin yaşadığı dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Avcılar'da bir binada çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 8 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Yeşilkent Mahallesi G-111 Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katındaki Suriyeli ailenin yaşadığı dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları dışarıya çıkardı.

Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 8 kişiye ambulansta müdahale edildi. Dumandan etkilenenlerden biri daha sonra önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.