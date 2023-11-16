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Avcılar'da İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

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Avcılar'da İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Avcılar'da İETT otobüsü, ambulans ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Üniversite Mahallesi mevkiindeki yan yolda, İETT otobüsü, ambulans ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, ambulans şoförü ile otobüsteki 1 yolcu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulans şoförü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, hafif yaralı yolcuya ise olay yerinde müdahale edildi.

Olay nedeniyle Beylikdüzü istikametinde bir süre trafiğe kapatılan yan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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