Avcılar'da bariyere çarpan İETT otobüsünün şoförü yaralandı.

Avcılar Üniversite Mahallesi'nde O.İ. idaresindeki 34 TP 2290 plakalı İETT otobüsü, Firuzköy Bulvarı'nda ilerlerken henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerlere çarptı.

Kaza nedeniyle yaralanan otobüs şoförü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan indirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan otobüs şoförü O.İ, tedbir amacıyla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüs çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.