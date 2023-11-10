Avcılar’da Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde “Zaman Kapsülü”

Çelenk koyma törenlerinin ardından saatler 9’u 5 geçeyi gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin her karış toprağında olduğu gibi Avcılar Atatürk Evi Müzesi’nde de zaman durdu.

7’den 70’e sabahın ilk saatlerinde Ata’yı anmak için Atatürk Evi Müzesi’ne gelen vatandaşlar Avcılar Belediyesi’nin düzenlediği törende buluştu.

2023’ten 2038’e Mektup!

Avcılar Belediyesi, Avcılar halkının duygularını, düşüncelerini ve anılarını gelecek nesillere aktarmak için Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 100. yılı 2038’de açılmak üzere “100 Yıllık Cumhuriyet 100 Yıllık Özlem” isimli bir mektup toplama projesi başlattı. 2023 y ılının son gününe kadar çeşitli noktalarda konulacak olan cam fanuslara vatandaşlar Atatürk’e duygu ve düşüncelerini içeren mektupları atacak ve bu mektuplar ise 15 yıl sonra 10 Kasım 2038 yılında açılacak. Avcılar Belediyesi’nin düzenlediği projeye Atatürkçü Düşünce Derneği Avcılar Şubesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Avcılar Şubesi ve Muharip Gaziler Avcılar Şubesi’de destek verdi.

“ Atamızın ölümünün 100’üncü yılına bir mesaj bırakıyoruz”