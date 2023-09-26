Avcılar Yeşilkent’in 40 Yıllık İmar Planı Sorunu Çözüldü! Yeşilkent’in İmar Planı Askıda

Avcılar Yeşilkent’in 40 Yıllık İmar Planı Sorunu Çözüldü! Yeşilkent’in İmar Planı Askıya Çıktı. 100 bin vatandaşın yaşadığı, 40 yıldır imar bekleyen Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nin imar planları askıya çıktı. Bir ay süreyle askıda kalacak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’na isteyenler Avcılar Belediyesi ilan panosundan ulaşabilecek.

İstanbul Büyüküşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında çalışmalarına başlanan ve üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen ilerleme kaydedilemeyen Yeşilkent Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli tarafından yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda yeniden gündeme gelmişti.

Katılımcı planlama modelini esas alan çalışmaların ilk adımı olarak Yeşilkent İmar Planı İletişim Ofisi kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi'nin ortak kullandığı ofiste, imar planı hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirme, sorun ve ihtiyaçlarını tespit etme ve birlikte karar verme çalışmaları yürütüldü. Mahalle sakinleri ile birlikte düzenlenen plan notları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı'nda oybirliğiyle geçti.

1/5000'lik Nazım İmar Planın onaylanmasının ardından tekrar çalışmalara başlayan Avcılar Belediyesi ekipleri, hızlı bir şekilde 1/1000'lik Uygulamalı İmar Planlarını hazırlayarak, Avcılar Belediyesi Meclisi'ne sundu. Avcılar Belediye Meclisi'nde oybirliği ile kabul edilen plan notları onaylanmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderildi. İBB İmar Komisyonu tarafından değerlendirilen plan notları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı'nda yapılan oylamada tüm partilerin katılımıyla oybirliğiyle onaylandı.

Yaklaşık 100 bin insanın 40 yıldır beklediği Yeşilkent Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı. Plan notları 26.09.2023 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Avcılar Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü panosunda askıda olacak. İsteyen vatandaşlar Plan ve Proje Müdürlüğü ve Avcılar Belediyesi’nin Yeşilkent Mahallesi Kıvırcık Ali Parkı’nda bulunan Yeşilkent İmar Ofisi’nden detaylı bilgi alabilecek.

Hançerli: Yeşilkent kent kimliğine kavuşacak

Yeşilkent Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nı Avcılar Belediye Başkanlığı ilan panosuna asan Başkan Turan Hençerli; “Heyecanlı bir gün. Yaklaşık 40 yıldır iskan olmuş, insanların yaşadığı, doğduğu, büyüdüğü, yaşlandığı, mahallede doğan çocukların çocuklarının olduğu bir mahallede ilk defa 1/1000’lik Uygulama İmar Planını yapma gururu, onuru, şerefi bizlere nasip oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden onaylandı, işlemleri tamamlandı ve bugün itibariyle 100 bini aşkın nüfusu olan Yeşilkent Mahallemizin 26.09.2023 tarihi itibariyle 1/1000’lik imar planını askıya çıkarıyoruz. Bu plan 30 gün askıda kalacak, 25.10.2023’de askıdan inecek. Plan demek; imarlı, iskanlı ve usulüne uygun, kurallarına uygun, güvenli dayanaklı yapıların yapılabilmesi demek. İmar demek; okul demek, sağlık ocağı demek, hastane demek, park demek, düzgün yollar, yaya yolları ve yeşil alan demek. Yeşilkent kent kimliğine kavuşacak. 100 bin nüfuslu mahallemiz 40 yıldır beklediği hak bugün gerçek oluyor. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu, çalışma arkadaşları, bürokratları olmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizin tüm meclis üyeleri ve imar komisyonu başkanı ve üyelerine, tabi ki Avcılar Belediyemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilkent halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Başardık. Son dakikaya kadar insanların hep olmaz, 40 yıldır olmadı, hep olur olur dendi ama olmadı dedikleri şey gerçek oldu. Nazar değmesin, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Plan notlarının askıya çıkaran Hançerli Yeşilkent Mahalle Muhtarlığı’nda vatandaşlarla buluşarak plan notu hakkında bilgi verdi, soruları cevapladı.