Avcılar Yatırımlarla Güçleniyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkan Av. Turan Hançerli ile birlikte Avcılar Marmara Caddesi’nde süren çalışmaları inceledi.
İnceleme gezisi sırasında İmamoğlu ve Hançerli’ye eşlik eden İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut proje hakkında bilgilendirme yaptı.
Büyükşehir’den Avcılar’a destek
Avcılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yatırımlarla daha da güçleniyor. Yeşilkent Mahallesi’nin 40 yıllık imar planı sorununun çözümü, Avcılar bölgesinde yaklaşık 200 Milyonluk İSKİ yatırımı, 2 yeni kütüphane, 2 yeni kız öğrenci yurdunun ardından Avcılar Meydan ve Marmara Caddesi düzenleme projesinde sona gelindi.
Marmara Caddesi’ne Marmara Taşı
Avcılar’ın en prestijli caddelerinden biri olan Marmara Caddesi’ni ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İmamoğlu; Avcılar Belediye Başkan Av. Turan Hançerli ile birlikte projenin anısına hazırlanan taşları caddeye döşedi. Peyzaj çalışmalarında kullanılan ve caddenin ismi ile aynı adı taşıyan doğal Marmara Taşı vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandı.
Gezi sırasında Marmara Caddesi ve bağlantı yolları düzenleme projesi hakkında bilgi veren İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut; yıl sonuna kadar peyzaj düzenlemelerinden kent mobilyalarına kadar caddede bütün çalışmaların bitirmeyi ve yeni yılda etkinliklere açmayı hedeflediklerini söyledi.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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