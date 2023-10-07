Avcılar Vapur Seferleri Durduruluyor

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Avcılar-Bostancı ve Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy vapur hatları seferlerinin kış tarifesinin geçerli olduğu sezon boyunca 9 Ekim'den itibaren yapılmayacağı bildirildi.

Şehir Hatlarının sitesinden yapılan duyuruda İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından alınan karara istinaden Avcılar-Bostancı ve Avcılar-Bakırköy-Yenikapı- Kadıköy hatlarının seferleri kış tarifesinin geçerli olduğu sezon boyunca 09 Ekim'den itibaren yapılmayacağı belirtildi.