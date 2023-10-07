Avcılar Vapur Seferleri Durduruluyor
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İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Avcılar-Bostancı ve Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy vapur hatları seferlerinin kış tarifesinin geçerli olduğu sezon boyunca 9 Ekim'den itibaren yapılmayacağı bildirildi.
İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Avcılar-Bostancı ve Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy vapur hatları seferlerinin kış tarifesinin geçerli olduğu sezon boyunca 9 Ekim'den itibaren yapılmayacağı bildirildi.
Şehir Hatlarının sitesinden yapılan duyuruda İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından alınan karara istinaden Avcılar-Bostancı ve Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-
Kaynak:
İstanbul