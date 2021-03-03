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Avcılar'da seraya çevrilen evde 88 kök marihuana ele geçirildi

Avcılar'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 88 kök marihuana ile uyuşturucu yetiştirmek üzere hazırlanan güneş ve ısı panelleri, hava ve koku filtresi ele geçirildi.

Avcılar'da seraya çevrilen evde 88 kök marihuana ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki daireye baskın düzenledi.

Yapılan operasyonda 88 kök marihuana ile uyuşturucu yetiştirmek üzere hazırlanan güneş ve ısı panelleri, hava ve koku filtresi ele geçirildi.

Seraya çevirdiği dairede yakalanarak gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekiplerinin Avcılar'da eşzamanlı olarak baskın yaptığı başka bir dairede ise iki adet tabanca ele geçirdi.

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