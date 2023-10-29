Avcılar Cumhuriyetin 100. Yılında Renkli Görüntülerle Coştu

Avcılar'da, Cumhuriyetimizin 100. yılında bir dizi renkli etkinlikle büyük bir coşku yaşandı. Bu coşkunun merkezinde ise Avcılar Belediyesi'nin düzenlediği klasik otomobil konvoyu vardı.

Avcılar Belediyesi'nden Özel Konvoy

Avcılar Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine, hem kendi hizmet araçlarını hem de klasik otomobilleri içeren büyük bir konvoy etkinliği düzenledi. Bu özel konvoy, Avcılar'ın Gümüşpala Mahallesi'nden yola çıkarak 20 kilometrelik bir güzergahta ilerledi ve Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde son buldu.

Nostaljik Otomobillerin Gösterisi

Kırmızı renkteki nostaljik klasik otomobilin içindeki Turan Hançerli'nin selamını Avcılar halkı coşkuyla karşıladı. Avcılar'ın renkli sokakları ve caddeleri, vatandaşların bayrak ve alkışlarıyla doldu. Bu özel araçlar, Atatürk fotoğrafları ve milli bayraklarla süslenerek etkinlikte yer aldı.

Avcılar Belediye Başkanı'nın Mesajı

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, bu özel günle ilgili düşüncelerini paylaşarak, "Cumhuriyet, ülkemizin ve belediyemizin güçlenmesidir. Kendi kaynaklarımızla edindiğimiz bu araçlarla, Avcılar halkı için özel bir konvoy düzenledik. Bugün bu araçlar, Atatürk'ün fotoğrafları ve milli bayraklarla süslenerek farklı bir atmosferde Avcılar sokaklarında dolaşıyor" dedi.

Avcılar'da Devam Eden Etkinlikler

Konvoyun bitiminde, Avcılar'da Cumhuriyetin 100. yılı için bir dizi etkinlik devam etti. Marmara Caddesi Havuz Meydanı'ndaki "100. Yılda 100 Bağlama İle Yüzyılın Ozanı Aşık Veysel’i Anma" programı, büyük ilgi gördü. Avcılarlı sanatçıların Aşık Veysel'i anarak seslendirdiği türküler, dinleyenlerde duygu dolu anlar yaşattı. Ardından, "Kuvayi Milliye'den Cumhuriyet'in 100 Yılına Şiir ve Müzik Dinletisi" adlı etkinlikle coşku devam etti. Etkinlik kapsamında Cumhuriyet dönemi kostümleriyle gazetelerin dağıtılması da dikkat çekti.