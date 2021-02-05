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Avcılar Belediyesi’nden Çevreye Duyarlı Binalar Çalıştayı

Avcılar Belediyesi “Avcılar 2029” hedefiyle gerçekleştirdiği çalıştaylarına devam ediyor.

Avcılar Belediyesi’nden Çevreye Duyarlı Binalar Çalıştayı

Afetlere karşı dirençli ve çevreye duyarlı bir kent olma hedefiyle kentsel yenileme çalışmalarına hız veren Avcılar Belediyesi, “Çevreye Duyarlı Binalar Çalıştayı” düzenledi.  Çalıştayda açılış konuşmasını yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Hedefimiz çevre duyarlılığı yüksek, geleceğin dünyasına yaraşır bir kent inşası“ dedi.

Çevreye duyarlı bir kent olma hedefiyle bir yol haritası hazırlayan Avcılar Belediyesi  “Çevreye Duyarlı Binalar Çalıştayı” düzenledi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen çalıştayda, kentteki binaların deprem ve iklim krizinin etkileri düşünülerek yenilenmesine yönelik sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Hedefimiz çevre duyarlılığı yüksek, geleceğin dünyasına yaraşır bir kent inşası. Avcılar’da bir kentsel dönüşüm süreci yaşanıyor. Bu süreçte eski malzemelerin geri dönüşümü ve asbest denetimi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Binalar yeniden yapılırken; enerji ve su bakımından çevreci ekolojik anlamda nasıl katma değer katıp destek sunabileceğimizi tespit edeceğimiz bir çalıştay bu. Avcılar’dan başlayarak güzel bir dünyayı inşa edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Eş zamanlı olarak 4 farklı oturumda gerçekleştirilen çalıştaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Avcılar Kent Konseyi temsilcileri, Avcılar Belediyesi’nin deprem ve kentsel dönüşümle ilgili yöneticileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, farklı disiplinlerdeki meslek grupları ve sektörlerden temsilciler katıldı.

Binalarda verimli su kullanımı, binalarda verimli enerji kullanımı, binalarda güneş enerjisinin kullanımı, çevreye duyarlı kent ve bina tasarımı olmak üzere 4 tematik başlığın ele alındığı  çalıştayda Avcılar’ın nasıl çevreye duyarlı bir şekilde dönüşebileceği sorusu masaya yatırıldı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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