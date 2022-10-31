Avcılar Belediyesi vizyon çalışmaları ile dünyaya örnek oluyor

Türkiye’ye örnek olan ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli tarafından Birleşmiş Milletler’de tanıtılan Kentsel Dönüşümde 'Avcılar Modeli’ bu kez Uganda Cumhuriyeti’nin gündeminde. Uganda Cumhuriyeti'nde kurulacak 9 yeni şehir için dünyadaki şehir planlamalarını inceleyen Uganda Çevre ve Şehircilik Bakanı Hon. Obiga Kania ve heyeti, Avcılar’da yürütülen belediyecilik faaliyetlerini incelemek üzere kenti ziyaret etti.

Avcılar Belediye Başkanlığı binasında başkan Turan Hançerli’yi ziyaret eden Uganda Çevre ve Şehircilik Bakanı Hon. Obiga Kania ve heyeti; Avcılar’da yürütülen projeler hakkında bilgi aldı, fikir alışverişinde bulundu.

Uganda heyetine bir sunum yapan Avcılar Belediyesi yöneticileri; Kentsel Dönüşümde ‘Avcılar Modeli’, akıllı belediyecilik, belediye yönetim akışı, alt yapı işleri, şehir planlaması, belediye gelir kalemleri, mali hizmetler gibi belediyecilik konularında tecrübelerini paylaştı.

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