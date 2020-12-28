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AVCILAR BELEDİYESİ İŞÇİSİ SOKAKTA BULDUĞU ENGELLİ MAAŞINI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Avcılar Belediyesi’nde görevli temizlik işçisi Selahattin Özsunar, sokakta bulduğu engelli maaşını sahibine teslim etti.

AVCILAR BELEDİYESİ İŞÇİSİ SOKAKTA BULDUĞU ENGELLİ MAAŞINI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Selami Özsunar, Denizköşkler Mahallesi’ndeki Çimenli Sokağı süpürürken bulduğu cüzdanda 1500 bulunduğunu görünce belediyede yetkili  çalışanlara ve polise haber verdi.  Emniyet görevlilerinin çalışması ile kısa sürede paranın sahibi Mehmet Şenocak’a ulaşıldı.  Paranın, Mehmet Şenocak’ın 18 yaşındaki engelli oğlu Emircan’ın bakımı için devlet tarafından ödenen engelli aylığı olduğu öğrenildi.

 Mehmet Şenocak, oğlunun parasını sayarak teslim alırken, temizlik işçisi Özsunar’a sembolik de olsa bir miktar para vermeyi teklif etti. Özsunar, kendisine teşekkür olarak teklif edilen parayı da kabul etmedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Istanbul HaberleriBelediye HaberleriAvcılar
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