‘Atatürk ve Cumhuriyet’ Paneli Kartal’da Yapıldı

Panele, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen, Halkla İlişkiler ve Komşu İletişim Müdürü Burcu Türkoğlu, Muharip Gaziler Derneği Pendik Şube Başkanı Nihat Aslantaş ve çok sayıda gazi katıldı. Panelde Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Cumhuriyet aydınlanması ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ele alan bir konuşma gerçekleştirdi.

“Sizlerin kahramanlıkları, Cumhuriyetimizin teminatıdır”

Cumhuriyet aydınlanmasının Atatürk’ün önderliğinde olduğunu ifade eden Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, sözlerine şöyle devam etti; “Bugün burada, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onunla birlikte yürüdüğümüz bu kutlu yolu hatırlamak ve anlamak için bir araya geldik. Cumhuriyetimizin temellerini atan bu büyük liderin hayatı ve Cumhuriyet aydınlanması, ülkemizin modernleşme sürecinde bize rehberlik etmiştir. Atatürk, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini yönlendiren, ulusal birlik ve beraberliği sağlayan bir önderdi. Cumhuriyetimizi kurarak, çağdaş bir ulus olma hedefine ilerledik. Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi, Atatürk'ün ilkelerine olan inancımızı ve Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatma azmimizdir. Onun öğretilerini anlamak ve yolumuzu bu doğrultuda çizmek, bizim en büyük görevimizdir. Muharip gazilerimiz, bu mücadelede en önde yer alan kahramanlardır. Sizler, vatanseverliğiniz ve fedakarlığınızla bu toprakları özgür kıldınız. Sizlerin kahramanlıkları, Cumhuriyetimizin teminatıdır. Bu panelde, Atatürk'ün hayatını ele alarak, onun ilkeleri ve idealleri üzerine düşünmek istiyoruz. Son olarak, bu değerli panel için bizi bir araya getiren Kartal Belediyesi'ne ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.”

Panelin sonunda ise, Halkla İlişkiler ve Komşu İletişim Müdürü Burcu Türkoğlu ile Muharip Gaziler Derneği Pendik Şube Başkanı Nihat Aslantaş, Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz’a bir teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.