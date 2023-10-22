Ataşehir İlkokulunda Atatürk Büstü Vakası: Gerçek Ne?

Ataşehir'deki bir ilkokulda yaşanan ve sosyal medyada geniş yankı bulan Atatürk büstü olayı, aslında ne olduğunu merak edenler için aydınlatıldı.

Atatürk Büstü Neden Kayboldu?

Günler önce Ataşehir'de bulunan bir ilkokuldan Atatürk büstünün çalındığına dair iddialar sosyal medyada yayılmaya başladı. Ancak kısa süre içerisinde bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olaya Nasıl Müdahil Oldu?

Atatürk büstüne dair yapılan paylaşımların ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı derhal soruşturmaya başladı. Olayın yaşandığı İnönü Mahallesi'nde yer alan ilkokulun önünde büstün okul dışında olduğunu tespit ettiler.

Büst Gerçekten Çalındı mı?

Büstün kaybolma sebebini araştırmak için okul müdürü Y.G. ile temas kuran ekipler, aslında büstün çalınmadığını, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürüne başka bir yerde kullanılmak üzere teslim edildiğini öğrendiler. Ancak, büstün yeni yerinde kullanıma uygun olmadığının anlaşılmasının ardından okula geri getirilip müdürün olmadığı bir sırada okulun kapısı önüne bırakıldığı bilgisi ekiplere iletildi.