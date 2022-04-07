Ataşehir'de caddedeki bazı ağaçlar İBB ekiplerince söküldü
İstanbul Ataşehir'deki bir caddede refüjde bulunan bazı ağaçlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı ekiplerce söküldü.
İSTANBUL 07.04.2022, 22:30
İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde refüjde yer alan bazı ağaçların kökünden sökülerek kamyonetlerle götürüldüğü görüldü.
Dudullu-Bostancı metro hattı şantiyesi bitiminden itibaren cadde boyunca yaklaşık 200 metre uzunluktaki alanda yer alan ağaçların, caddede yapılacak trafik düzenleme ve altyapı çalışmaları nedeniyle söküldüğü öğrenildi.
Ağaçların, İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kökünden sökülerek götürüldüğü ve başka bir alana dikileceği belirtildi.
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