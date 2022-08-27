Asırlık Haydarpaşa Garı'nda "yılların yanlışları" düzeltiliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) yürüttüğü restorasyon, tarihi gar binasının dış cephelerinde, çatı arasında ve 5. Plan No'lu müştemilat binasında sürüyor.

Binanın bekleme salonunda tezyinat ve bezemeleri, vitray camları ve çerçeveleri, tarihi saatleri, özgün karosiman döşeme kaplamaları, duvar kaplamaları, altın varaklı aplikleri, ahşap kapı ve pencere işleri tamamlandı.

Mekanik, elektrik altyapı ve aydınlatma çalışmaları da hazırlanarak gar binasına hizmet için gün sayıyor.

Restorasyon projesinde dış cephede özenli ve hassas bir çalışma yürütülüyor. Sadece gar binası restorasyonu için açılan özel taş ocağından temin edilen kumtaşı olarak da bilinen Lefke taşı ile taş imalatları özgün bir teknik ile yapılıyor. Dış cephede ayrıca korumaya yönelik konservasyon ve temizlik çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Çatı katı bütünüyle elden geçirildi

Tarihi Haydarpaşa Garı'nın 2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören çatı katı bütünüyle elden geçirildi. Çelik çatı makasları perçin ve bulonlu özgün örneğine uygun olarak yapıldı. Çatı ahşapları yenilendi, ahşap üzerine arduvaz taşları ile özgün formuna uygun çatı kaplamaları tamamlandı. Kulelerin onarımı gerçekleştirildi.

Müthiş ve benzersiz mimari formuna işlev ve fonksiyonuna uygun restorasyon çalışmaları tamamlanan çatı katı, mekanik ve elektrik tesisatının ardından yükseltilmiş döşemenin de yapılmasıyla yeni görünümüne kavuşacak.

Haydarpaşa Garı projesi kapsamında ve parselinde bulunan 5. Plan No'lu yapı inşa çalışmaları altyapı ve üstyapı olarak hazırlanırken, gar binasına hizmet edecek biçimde restorasyon çalışmaları sürüyor.