​​​​​​​Asırlık Cumhuriyete öbür boyu hatırlanacak kutlama

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hediyesi Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü, Kartal’da şanına yaraşır bir görkem, coşku ve heyecanla kutlandı. Kartal Belediyesi’nin organizasyonu ile günün erken saatlerinde başlayan etkinliklerle 100. yıl sevincini doyasıya yaşayan çoluk çocuk, genç yaşlı 7’den 70’e tüm Kartallılar, akşam fener alayında ellerine aldıkları Türk bayrakları ve üzerlerine giydikleri kırmızı beyazlarla tüm Kartal’ın cadde, sokak ve meydanlarını adeta kırmızı beyaza boyadı. Vatandaşların gururla söyledikleri Cumhuriyet marşları ise semalarda yankılandı. Gece saatlerinde ise Kartal’da Hadise rüzgârı esti. Sevilen sanatçı eserlerini bu kez 100. yıl onuruna seslendirdi. Coşkulu kalabalığa seslenen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise “Sevgili genç kardeşlerim, İngilizler 1919’da işgal ettikleri bu topraklar için Cumhuriyet kurulduktan sonra en fazla 2 yıl yaşar dediler; fakat bu gün 100. Yılını kutluyoruz. Ne mutlu Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyenlere, ne mutlu bu yolda ilerleyenlere, ne mutlu bunu şiar edinenlere, ne mutlu emanet ettiği gençlere ve hepimize” dedi.

Kartal’da her yıl büyük bir heyecan ve coşku ile kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 100. yıl münasebeti ile bu yıl oldukça özel ve görkemli bir programla kutlandı. Cumhuriyet marşlarını dillerinden düşünmeyen Kartallılar, saatler öncesinden meydanlara adeta sel olup aktı.

Çocuklar Hayatları Boyunca Hatırlayacakları Tarihi Bir Kutlamaya Tanık Oldu

100. yılın coşkusunu 7’den 70’e herkesin doyasıya yaşadığı etkinliklerin ilki; günün erken saatlerinde Kartallı Kazım Meydanı’nda çocuklar için başladı. Mısır, pamuk şeker, yüz boyama, balon kıvırma, akıl oyunları, atölyeler, oyun grupları, bando, animasyon grupları ve daha birçok etkinliklerle doyasıya eğlenen minikler, aynı zamanda hayatları boyunca hatırlayacakları tarihi bir kutlamaya tanık oldu.

Eş zamanlı düzenlenen etkinliklerde önce Neyzen Tevfik Meydanı’nda, daha sonra da Kartal Meydanı’nda 100 dansçı çiftin yer aldığı vals ve zeybek gösterisi izleyenleri kendine hayran bırakırken, gösteriler; iki meydanda da kutlamalara katılan coşkulu kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı.

100. yıl fener alayının yapılacağı saat yaşlaştıkça ilçenin dört bir yanından Kartallılar, Kartallı Kazım Meydanı’na adeta akın etti. Ellerinde bayraklar, giydikleri kırmızı beyaz kıyafetler ve ilçenin en uzak köşesinden dahi duyulan Cumhuriyet Marşları ile Kartallılar, bu görkemli günün anlamını, neşesini, heyecan ve gururunu tüm komşuları ile beraber doyasıya yaşadı.

Kartallı Kazım Meydanı’nda toplanan heyecanlı kalabalık, 100. yılı bu kez sanatçı Özgür Kıyat’ın konseri ile kutladı. Sanatçının seslendirdiği eserlere hep bir ağızdan eşlik eden Kartallılar, bir yandan da çektikleri fotoğraf ve videolarla bu tarihi günü Özgür Kıyat konseri ile ölümsüzleştirdi.

Cumhuriyet Sevdalısı Vatandaşlar, Meydanlara Sığamadı

Kıyat’ın muhteşem konserinin hemen ardından ise bu kez hem Kartallı Kazım Meydanı’nda hem de Kartal Meydanı’nda eş zamanlı olarak ‘Cumhuriyet’e Giden Yol’ adlı belgesel filminin gösterimi yapıldı.

İzleyenlere duygu dolu anlar yaşatan ve büyük beğeni toplayan belgesel filmin ardından Kartallı Kazım Meydanı, tarihindeki belki de en nadir anlarından birini yaşadı.

Kartallı Kazım Meydanı’na çıkan her sokaktan binlerce vatandaş, ellerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ve Türk bayraklarıyla yürüyüşün yapılacağı alana sığamadı, meydan Cumhuriyet sevdalısı vatandaşlarla adeta doldu taştı.

‘100. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yol boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Yürüyüşe binlerce vatandaş katıldı. Kızılay Bulvarı boyunca coşkulu devam eden yürüyüş, Kartal Meydanı’nda kurulan konser alanında sona erdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, burada hazırlanan sahneye eşi Sibel Doğan Yüksel ile birlikte çıkan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, vatandaşları selamladı. Başkan Yüksel Kartallılara şöyle seslendi:

“Cumhuriyet Kurulduktan Sonra En Fazla 2 Yıl Yaşar Dediler; 100. Yılını Kutluyoruz”

“Sevgili komşularım bundan tam 100 yıl önce çok zor durumda olan bir imparatorluğun, 1919 yılında tüm kaleleri zapt edilmişti. Anadolu’nun tüm toprakları işgal altındaydı ve silah gücü kullanmadan da çok zorluklar altında kalan vatan topraklarını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları vatan kıldı.

Vatan kılınan bu topraklar, Cumhuriyetle taçlandı. Bugünlere kolay gelinmedi ve 100 boyunca devam eden Cumhuriyet, birçok insanın, birçok ülkenin belki de zoruna gitti. Sevgili genç kardeşlerim. İngilizler 1919’da işgal ettikleri bu topraklar için Cumhuriyet kurulduktan sonra en fazla 2 yıl yaşar dediler; fakat bugün 100. Yılını kutluyoruz. Ne mutlu Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyenlere ne mutlu bu yolda ilerleyenlere, ne mutlu bunu şiar edinenlere, ne mutlu emanet ettiği gençlere ve hepimize.

“Vatan Söz Konusuysa Gerisi Teferruattır Diyen Bir Liderin Evlatları Olarak, Durmadan O’nun Gösterdiği Hedefe Yürümeliyiz”

Sevgili arkadaşlar milli birlik ve beraberliğimizin sembolü, Kartal için çok kıymetli olan Kartallı Kazım Meydanı’ndan yürüdük. Bugün oraya 100. Yıl Anıtımızı diktik. Nice yüzyıllar devam etsin diye Kartallı Kazımları anlamak için yola düştük. Bir gün yine bu durumla karşı karşıya kaldığımızda Kartallı Aliler, Kartallı Ahmetler, Kartallı Ayşeler, Kartallı Fatmalar yine vatan için bu topraklarda elini taşın altına koyacaktır.

Hem kuzeyde, hem güneyde dünya savaş halini görüyor. İnşallah bir daha bu ülkeye İstiklal Marşı yazdırılmaz. İnşallah bir daha bu savaşları ülkemiz görmez. Fakat ne mutlu ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ diyen bir liderdi. Fakat Vatan söz konusuysa gerisi teferruattır diyen bir liderin evlatları olarak, biz durmadan O’nun gösterdiği hedefe yürümeliyiz.

Başta genç arkadaşlarım; bizi büyük mücadele ve çalışkanlıklar bekliyor. Az zamanda çok iş başaran atalarımızın yolundan gidip Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını daha iyi anlamamız gerekiyor. Cumhuriyetin 100. Yılında hep birlikte birlik beraberlik duygularımızı artırmalıyız.”

“Hadise Sahneye Atatürk’ün Arazi Kıyafeti ile Çıktı, Meydanda Alkış Fırtınası Koptu”

Başkan Yüksel’in konuşmasının ardından ünlü sanatçı Hadise büyük bir coşku eşliğine sahnedeki yerini aldı. Oldukça anlamlı bir sürpriz yaparak Atatürk’ün arazi kıyafeti ile sahneye çıkan Hadise, müthiş bir alkış fırtınasının kopmasına neden oldu.

Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlamalarında sahnede anlamlı bir gönderme yapan Hadise’ye Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından çiçek ve heykel takdim edildi.

Eşi Sibel Doğan Yüksel ile Hadise’yi tebrik eden Başkan Yüksel, Cumhuriyet’in 100. Yılı anısına kendisine Kartal heykelciği takdim etti.

Konserin daha sonraki bölümü ise tam bir ses ve ışık şovuna dönüştü ve Hadise Kartal’ı adeta salladı. Etraftaki park ve çimlerin bile tamamen dolduğu konser, 100. yıla çok yakıştı.