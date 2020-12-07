Asfalt ve Kaldırım Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Sultanbeyli’de asfaltlar yenileniyor, kaldırım imalatı devam ediyor. Cadde ve sokaklar yeni görüntüsüyle beğeni topluyor. Pandemi döneminde de çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri Sultanbeyli’nin çehresini değiştiriyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Çabamız daha güzel bir Sultanbeyli İçin. Pandemi koşullarında da çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Caddeleri ve sokakları asfaltlıyor, yatırımlara devam ediyoruz.” dedi.

Pandemi sürecine de değinen Başkan Keskin, dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının harfiyen yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Keskin, “Sağlıklı günlere hep birlikte ulaşacağız. Tedbirlere uymamız bu dönemde büyük önem arz ediyor. Vatandaş olarak her birimiz tedbirlere riayet ettiğimiz takdirde bu süreci inşallah sağlıkla atlatacak, mutlu yarınlara birlikte ulaşacağız.” şeklinde konuştu.