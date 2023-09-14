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Arnavutköy'de kayma meydana gelen bina tahliye edildi

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Arnavutköy'de kayma meydana gelen bina tahliye edildi
Arnavutköy'de yan tarafındaki inşaat çalışması sırasında kayma meydana gelen 4 katlı bina tahliye edilerek, mühürlendi. Alınan bilgiye göre, İslambey Mahallesi Fatih Caddesinde bulunan 4 katlı bir binada, yan tarafındaki inşaat çalışmaları sırasında kayma oluştu.

Arnavutköy'de yan tarafındaki inşaat çalışması sırasında kayma meydana gelen 4 katlı bina tahliye edilerek, mühürlendi. Alınan bilgiye göre, İslambey Mahallesi Fatih Caddesinde bulunan 4 katlı bir binada, yan tarafındaki inşaat çalışmaları sırasında kayma oluştu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Arnavutköy Belediye Zabıta ekipleri, zemin ve üst kotunda açılmalar meydana geldiği belirlenen binadaki vatandaşları tahliye etti.

Bina riskli olduğu gerekçesiyle mühürlenirken yan taraftaki inşaat çalışmaları da durduruldu.

Çevresi demir bariyerlerle kapatılan binaya vatandaşların girişine izin verilmedi.

Ekiplerin, binadaki incelemeleri sürüyor.

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