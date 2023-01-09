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Arnavutköy’de kauçuk fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu
Arnavutköy’de bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İSTANBUL 09.01.2023, 14:02
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde geniş bir alana kurulan kauçuk fabrikasında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri gönderildi.
Çevre ilçelerden de çok sayıda takviye itfaiye ekibinin sevk edildiği fabrikadaki yangın, yoğun çalışmalarla kontrol altına alındı.
Güçlükle söndürülen yangın sırasında küçük çaplı patlamalar da yaşanan fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışmaları ise sürüyor.
Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
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