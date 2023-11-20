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Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

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Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Boğazköy İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki 3 katlı fabrikanın plastik ham madde malzemelerin bulunduğu çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Fabrikanın yaklaşık bir aydır faaliyette olmadığı ve bu nedenle yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Ekiplerin yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

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