Arnavutköy Sazlıbosna Gölü'nde Silahlı Vaka: 2 Kişi Gözaltında

Arnavutköy'deki Sazlıbosna Gölü'nde silahla rastgele ateş açılması olayına dair detaylar ortaya çıktı. Olaya karışan iki şahıs, emniyet güçleri tarafından kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı.

Olayın Sosyal Medya Yansıması

İstanbul'da sosyal medya kullanıcılarını tedirgin eden bir video paylaşıldı. Arnavutköy Sazlıbosna Gölü'nde silahla rastgele ateş eden kişilere dair görüntüler hızla yayıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu videonun ortaya çıkmasının ardından derhal harekete geçti.

Şüphelilerin Tespiti ve Gözaltına Alınması

Emniyet güçlerinin yaptığı detaylı araştırmalar sonucunda, olayın Arnavutköy'de bulunan Hacımaşlı Mahallesi'ndeki Sazlıbosna Gölü'nde gerçekleştiği saptandı. Videoda gözüken aracın, 41 yaşındaki M.Ş.A. isimli şahsa ait olduğu belirlendi. M.Ş.A., olaya karıştığı saptanan silahıyla birlikte Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yakalandı. Aynı olayda silahla ateş açan diğer şüpheli ise M.Ş.A.'nın 42 yaşındaki akrabası M.D. olarak belirlendi ve gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Emniyet müdürlüğündeki ifade ve işlemlerin ardından, her iki şüpheli de "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamasıyla adli mercilere sevk edildi.

Olayın sebepleri ve iki şüphelinin bu eylemi gerçekleştirme motivasyonlarına dair daha fazla bilgi bekleniyor. Toplumda güvenliğin önemi bir kez daha vurgulandı ve yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.