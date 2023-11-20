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Ara tatilde 2 bin 600 Maltepeli çocuk tiyatroyla buluştu

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Ara tatilde 2 bin 600 Maltepeli çocuk tiyatroyla buluştu
Maltepe Belediyesi’nce ara tatilde çocuklar için düzenlenen birbirinden renkli ve eğlenceli çocuk tiyatrolarına 2 bin 600 çocuk katıldı.

Maltepe Belediyesi’nin ara tatilde Maltepeli çocuklar için düzenlediği “Çocuk Şenliği” sona erdi. 13-19 Kasım tarihlerinde Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ücretsiz düzenlenen şenlikte 2 bin 600 çocuk ve ailesi konuk edildi. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde gerçekleşen şenlikte Peri Beti- 80 Günde Devr-i Alem, Vagon Sanat- Boncuk Usta’nın Mutfağı, Sahnebaz- Pamuk Dede Masalı, Tiyatro Avrasya- Ormanlar Evimiz Hayvanlar Neşemiz, Dramatik Sahne- Eğlence Dünyası, Alagöz Sanat- Ogi ile Togi, Mavi Kumpanya- Mutlu Kasaba isimli oyunlarıyla sahne aldı. Minik seyirciler sahnelenen eğlenceli ve eğitici oyunlarla keyifli ve eğlenceli bir tatili geride bıraktı. Her gün farklı bir oyunla tatili şenlik havasında geçiren Maltepeli çocuklar, etkinlik için Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür etti.

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