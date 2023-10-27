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Altın Karıncalar, 100. yılı kutladı

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Altın Karıncalar, 100. yılı kutladı
Çalışkan Karıncalar Atölyesi öğrencileri, öğretmenleri ve velileri Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Üreten Engelliler Merkezi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Programa merkeze bağlı Çalışkan Karıncalar Atölyesi öğrencileri, öğretmenleri ve velileri katıldı. Öğrenciler, bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nı okudu. Program, Türk bayrakları ile 10. Yıl Marşı’nın söylenmesi ile sona erdi.

GENÇLİĞE HİTABE’Yİ ANLATTI

Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nce “Cumhuriyetin 100. Yılında Mondros’tan Cumhuriyete Gençliğe Hitabenin Şifreleri” konulu seminer Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Seminerde tarihçi- radyo programcısı Yusuf Öztürk katılımcılara Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlatarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti ve onun değerlerini gençlere emanet ettiğini anımsattı. Öztürk, Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’yi Türk milletinin geçmişte yaşadığı sıkıntıları tekrar yaşamaması amacıyla yazdığını ifade ederek detaylarını katılımcılar ile paylaştı.

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