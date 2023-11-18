Almanya Aachen Belediye Başkanı Sibylle Keupen ve ekibi Sarıyer’de ağırlandı

Almanya’nın Aachen kentinde Sarıyer Meydanı açılışına katılan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer’de de Kefeliköy-Aachen Meydanı açılışının yapılacağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

İki kardeş şehir için 10. yılda atılan bu adımlar doğrultusunda Almanya Aachen Belediye Başkanı Sibylle Keupen ve ekibi Sarıyer’e geldi. Açılışın yapılacağı günün öncesinde Sarıyer’i gezen ekip; Sarıyer Belediyesi’nin Breeam Sertifikalı Ana Hizmet Binası’nı ziyaret etti.

Binanın yapılma aşaması ve şu ana kadar yapılan tasarruflar detayları ile misafirlere anlatıldı. Belediye binasında yapılan teknik gezinin ardından ekip, toplantı salonunda sunumlarla bilgi alışverişinde bulundu.

İklim Eylem Planı’nın anlatıldığı buluşmanın sonrasında Almanya Başkonsolosluğu ziyaret edildi. Günün sonunda ise Sarıyer Akademi’de Vizyon 2033 Toplantısı gerçekleştirildi.