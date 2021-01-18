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AKUT Vakfı ve Şişli Belediyesinden Anlamlı Ortaklık

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlık çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Şişli Belediyesi, olası acil durum ve afetlerde müdahale kapasitesini artırmak için sivil toplum kuruluşları ile güç birliği yaptı.

AKUT Vakfı ve Şişli Belediyesinden Anlamlı Ortaklık

Şişli Belediyesi Başkanlık Binasında düzenlenen imza töreni ile Şişli Belediyesi, AKUT Vakfı ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği güçlerini birleştirdi. Törende Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, AKUT Vakfı Başkanı Ali Nasuh Mahruki ve Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Başkanı Hüseyin Karadayı kısa birer konuşma yaparak beklenen İstanbul depremine karşı alınabilecek önlemlerin öneminden ve Şişlililer için planlanan çalışmalardan bahsettiler. 

AKUT Vakfı Başkanı Ali Nasuh Mahruki, konuşmasında ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak afetlerin öncesinde önlem almanın afet riskinin azaltılmasında ne denli önem teşkil ettiğinin altını çizdi, yapılacak tüm zarar azaltma çalışmalarını destekleyeceklerini belirterek AKUT Vakfı’nın Şişli’de yürüteceği çalışmaları 3 başlıkta sıraladı. 

Buna göre acil durum yönetimi ve arama-kurtarma alanlarında uzman AKUT Vakfı Şişli’de şu çalışmaları gerçekleştirecek: 

  1. Şişli Belediyesi Acil Durum Yönetim Birimi çalışanlarına ileri seviye kentsel arama-kurtarma uzmanlık eğitimleri verecek ve böylelikle sadece Şişli’nin değil hem İstanbul’un hem de ülkemizin kentsel arama-kurtarma kapasitesinin artırılmasını sağlayacak.
     
  2. AKUT Vakfı bu eğitimlerin yanı sıra olası bir deprem meydana gelmesi durumunda Şişli Belediyesi’nin hizmet binalarının 72 saat içerisinde yeniden hizmet verebilir hale gelebilir için binalarda çeşitli yapısal düzenlemelerde bulunacak.
     
  3. Belediye çalışanlarının ailelerine vereceği “Temel Afet Bilinçlendirme” seminerleri ile ülkemizde en sık görülen afetler olan deprem, yangın ve selde doğru davranış biçimlerinin kazandırılmasını sağlayacak. 

Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği ise olası afet ve acil durumlarda profesyonel arama-kurtarma ekipleri gelene kadar ilçenin kendi kendine yetebilmesi için yetiştirilecek olan gönüllü müdahale timlerini kuracak. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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