AKUT VAKFI, 7 BİN GÖNÜLLÜYLE İSTANBUL’U DEPREME HAZIRLIYOR!

Proje kapsamında, AKUT VAKFI Eğitim Birimi’nin “Mahalle Afet Gönüllü Sisteminin Oluşturulması ve Yaygınlaştırılması” hedefiyle İBB AKOM ile İstanbul genelinde başlattığı “Toplanma Alanlarında Organizasyon” adlı toplum bilinçlendirme eğitimlerinde 7 bininci gönüllüye erişildi.

Başta deprem olmak üzere tahliye gerektiren doğa veya insan kaynaklı tüm afet ve acil durumlarda; Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında toplanma alanlarında görev almak üzere yetkilendirilmiş görevliler bölgeye ulaşana kadar, paniğin engellenmesi ve en acil ihtiyaçların tespit edilebilmesi amacıyla İstanbul’daki mahallelerdeki gönüllülere bir dizi eğitim vererek kaos kaynaklı ikincil riskleri minimize etmeyi hedefleyen proje ile 7 bin kişiye erişildi.

“TAO-Toplanma Alanlarında Organizasyon” eğitimi:

Bu eğitim ile AKUT VAKFI eğitmenleri, gönüllülere olası afet veya acil durumlarda toplanma alanlarında organize olmayı ve ihtiyaçları sınıflamayı anlatıyor. 2022 yılının Ekim-Aralık aylarında 3 ay süresince 5 bin kişiye ulaşma hedefiyle başlatılan eğitimlerde vatandaşların ilgisi hedeflenen sayıyı aştı, eğitim verilen kişi sayısı 7 bini buldu. Toplanma Alanlarında Organizasyon eğitimleri ile yetkililer bölgeye ulaşana kadar yaşanacak kaosun önüne geçmeyi; engelli ve hasta bireyler, bebekler, yaş almış mahalle sakinleri gibi kırılgan grupların maruz kalacakları tehlike riskini bertaraf etmeyi; çocukların ve evcil hayvanların kaybolmasını engellemeyi; varsa yaralıları yetkililerle buluşturacak iletişimi ivedilikle sağlamayı ve böylelikle halkın zarar görebilirliğini en aza indirmeyi amaçlayan AKUT VAKFI’na projede NESAR, HAYATA DESTEK, GAMED, İSMAK, ADA, AFAK, MAK, İHTİYAÇ HARİTASI, TULPARS gibi pek çok sivil toplum örgütü de paydaşlık ediyor.

Gönüllü kursiyerler, AKUT VAKFI’nın uzman eğitmenlerinden aldıkları bir dizi eğitimin akabinde, kendi yaşadıkları bölgede meydana gelmiş bir afet veya acil durum sonrası şu kazanımlara sahip oluyorlar: Durum değerlendirmesi yapabilme, olay yeri yönetim ve kayıt sistemini işletebilme.

AKUT VAKFI, afet ve acil durumlara yönelik toplum bilinçlendirme eğitimlerine benzer projelerle 2023 yılında da devam ediyor.