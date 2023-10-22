Akköse hayalindeki Tuzla için yola çıktı

Akköse’nin, dün Adli Restaurant’ta düzenlediği vizyon sunum ve aday adaylığını açıklama toplantısının açılış konuşmasını CHP Tuzla İlçe Başkanı Eren Ali Bingöl yaptı; ardından Bülent Akköse’nin eşi Bihter Akköse konuştu.

Akköse konuşmasına başta Ortadoğu’da olmak üzere dünyanın her yerinde masum çocukların ve sivil halkın öldüğü savaşlar nedeniyle üzüntülerini belirterek başladı.

1999 yılında, doğup büyüdüğü Tuzla Belediye Başkanı olmaya karar verdiğini belirten Bülent Akköse şunları söyledi:

565 BELEDİYEYİ GEZDİ

“Henüz 14 yaşında bir çocukken, yerel yönetimlerce gerçekleştirilen yanlış uygulamalar, hayatımda derin izler bıraktı. Bu yanlış uygulamalar, hayatımın dönüm noktası olan bugünkü hayali kurmama sebep oldu. 2003 yılında siyaset bilimi eğitimi almaya başlayarak bu yolun ilk adımını attım. Daha sonra sırasıyla; site yönetimleri, sivil toplum kuruluşlar, gemi inşa sanayi, çeşitli yöneticilikler ile ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer aldım. Yüksek lisansımı ve stajlarımı yine bu doğrultuda icra ettim. Türkiye’de 81, dünyada 51 şehir gezdim. Gittiğim her yerde belediyecilik uygulamalarını yerinde inceledim. Son dört yılda, İBB’deki görevim süresince değerli ekip arkadaşlarımla birlikte Türkiye’de 565 belediyeyi gezip röntgenlerini çektim. Belediyelerin sorunlarını tespit edip, bu problemlerin çözülmesi için çalışmalar yürüttüm.”

BABASININ ÖĞÜDÜ

Babası Hacı Mehmet Akköse’nin, “Doğruda aç görmedim, eğride tok görmedim.” öğüdüyle yola çıktığını bugüne dek tüm çalışmalarını bu düsturla sürdürdüğünü belirten Akköse şöyle konuştu:

“Siyasetin sermayesi insan dedim ve yıllardır biriktirdiğim değerleri bir araya getirerek ekiplerimi oluşturdum. Ardından muhtarlarımız, inanç kurumlarımız, organize sanayi bölge başkanlarımız, sendika başkanlarımız ve kanaat önderlerimizi tek tek ziyaret ederek tavsiye ve düşüncelerini aldım. Şimdi, bu yolda edindiğim tüm tecrübeler ve sizlerin de desteğiyle, 24 yıl önce temelini attığım hayali gerçekleştirme zamanı. Her kesimden ve görüşten insana samimiyetle dokunan, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, ay yıldızlı bayrağımıza ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerine, gönülden bağlı bir yönetim anlayışıyla, ‘Taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun, Biz daha iyisini yapmaya geliyoruz.’ diyerek, yıkmak değil, inşa etmek için, Tüm Tuzlalı hemşehrilerimizi hayalimdeki Tuzla’da buluşturmak için, 25 yılı aşkın süredir devam eden yalana, talana dur demek için, sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini Tuzla halkıyla buluşturmak için Tuzla Belediye Başkan adaylığına aday olduğumu huzurlarınızda açıklamaktan büyük bir onur duyuyorum. Hepinizi, 31 Mart günü, hayalimdeki adil, dirençli, tüm canlılara saygılı, eşit istihdan olanaklarına sahip denizci Tuzla’yı hayata geçirmeye ve bu hayale ortak olmaya davet ediyorum.”

Milletvekilleri ve belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda, Bülent Akköse’nin hayatının anlatıldığı ve Tuzla vizyonunu içeren iki kısa film de gösterildi.