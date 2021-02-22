Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs survivor salgın
Saldırıların devamı halinde diğer bölgelere yönelik adım atmaktan çekinmeyiz
Saldırıların devamı halinde diğer bölgelere...
MİT, PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın istihbarat ve finans...
AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Kabaktepe oldu
AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı...
HDP'li vekillerle ilgili henüz Meclis'e ulaşmış fezleke yok
HDP'li vekillerle ilgili henüz Meclis'e...
Milli SİHA Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini tamamladı
Milli SİHA Bayraktar TB2, 300...

AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Kabaktepe oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Osman Nuri Kabaktepe'nin, İstanbul İl Başkanı adayı olarak belirlendiğini açıkladı.

AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Kabaktepe oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7.Olağan İstanbul İl Başkanlığı kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe Bey adayımız olarak belirlenmiştir. Görevi devredecek İl Başkanımız Bayram Şenocak'a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun."

Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Fatsa'da 1 Aralık 1970'te doğan Kabaktepe, Fatsa İmam Hatip Lisesi'nin ardından Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitimine devam etti.

Kabaktepe, lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede felsefe alanında yüksek lisans derecesini aldı. Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde çeşitli kademelerde görevler üstlenen Kabaktepe, Saadet Partisi İstanbul İl Yönetimi'nin yanı sıra Genel İdare Kurulu üyeliği yaptı.

Kabaktepe, 2004 Mahalli İdareler Seçimlerinde Saadet Partisi Fatsa Belediyesi başkan adayı olarak yarıştı.

Kabaktepe, geçmiş yıllarda Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı'nı da üstlendi. İlim Yayma Cemiyeti'nde denetim kurulu üyeliği, Türkiye Gençlik Vakfı'nda (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyeliği yapan Kabaktepe, bir dönem Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine 2016'da seçilen ve halen Vakıf'ta Başkanvekili olarak görevini sürdüren Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babası.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.