Ahırkapı Açıklarında İki Gemi Çarpıştı: Herhangi Bir Can Kaybı, Yaralanma ve Çevre Kirliliği Tespit Edilmedi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ahırkapı açıklarında "New Legend" ve "Elbsun" adlı iki geminin çarpıştığı bir olayı rapor etti. Olayda can kaybı, yaralanma ya da çevre kirliliği olmadığı belirtildi.

"New Legend" isimli 228 metre boyundaki kuru yük gemisi ve "Elbsun" isimli 141 metre boyundaki konteyner gemisi Ahırkapı Demir Bölgesi'nde çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, olayı detaylandıran bir açıklama yaptı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "(Gemilerde) KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yapılan incelemelerde herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği tespit edilmemiştir." ifadesi kullanıldı.

İki geminin çarpışması, yerel sahil güvenlik ekipleri tarafından hızla incelendi ve olası bir felaketin önüne geçilmesi için gerekli tedbirler alındı. Her iki gemi de durumlarını değerlendirmek ve gelecekte benzer olayların önüne geçmek için inceleme altına alındı.

Bu tür olaylar, deniz trafiği ve gemi güvenliği konusunda sıkça gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Uzmanlar, deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde ekstra tedbirlerin alınması gerektiğini vurguluyor.