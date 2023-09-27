AFAD Duyurdu! İstanbul için Fırtına Uyarısı: Gece Saatlerine Dikkat!

Türkiye genelinde hava durumu ile ilgili önemli bir uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Özellikle Marmara bölgesini etkisi altına alacak olan olumsuz hava koşulları için İstanbul'da fırtına uyarısı yapıldı.

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, özellikle bölgenin güney ve batısında yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği tahmin ediliyor. Bu sağanak yağışların ani ve şiddetli olabileceği uyarısında bulunuluyor.

Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği belirtiliyor. Bu kuvvetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, elektrik kesintileri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Gece saatlerine Dikkat!

İstanbul'da ise gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların etkisiyle özellikle gece ve sabah saatlerinde şehir genelinde ulaşım sorunları yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

Özellikle deniz ulaşımını kullanacak olan vatandaşların da denizcilik yetkililerinin ve meteoroloji raporlarının güncellemelerini takip etmeleri gerekmektedir. Fırtına koşullarında denizde seyir yapmak, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyabilir.

Ayrıca, evlerde ve işyerlerinde ani elektrik kesintilerine karşı mum, el feneri gibi acil durum ekipmanlarının hazır bulundurulması da önerilen önlemler arasında yer alıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, güncel hava durumu bilgilerini takip etmeleri önemle vurgulanıyor.