AFAD Başkanı Yılmaz'dan İstanbul Depremi Hakkında Flaş Açıklamalar! İstanbul ve 7 ili etkileyecek

AFAD'ın Risk Belirleme ve Önlem Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz, Marmara bölgesinde yaşanabilecek depreme karşı alınan önlemler üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yapıların ve altyapının depreme dayanıklı hale getirilmesinin öncelikli hedef olduğunu belirtti.

AFAD'ın bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla, afet öncesi ve sonrasında etkili planlamalar yaptığını vurgulayan Yılmaz, Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek bir depremin, başta İstanbul olmak üzere, bölgedeki yedi ili etkileyeceğini ifade etti.

İstanbul'un Özel Durumu ve Hazırlıkları

Dünyanın en kalabalık metropollerinden olan İstanbul'un, depreme karşı ciddi hazırlıklar yapması gerektiğini belirten Yılmaz, İstanbul Afet Müdahale Planı'nın 2016 yılında hayata geçirildiğini ve bu planın her yıl güncellendiğini dile getirdi. Yılmaz, depremle mücadelede dirençli şehirlerin önemine dikkat çekerek, "İstanbul, tarihi yapılarıyla ve büyük nüfusuyla öne çıkan bir şehir. Bu şehrin depreme dayanıklı hale getirilmesi, binaların yenilenmesi ve altyapısının güçlendirilmesi şart" dedi.

Altyapı Yenilikleri ve Şehir Planlaması

İstanbul'da 2019'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, şehrin altyapısını güçlendirme adına birçok toplantı gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, enerji altyapısının güçlendirilmesi, köprü ve viyadüklerin risk analizleri, haberleşme altyapısının iyileştirilmesi gibi çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

Yapı Stokunun Yenilenmesi ve Kanuni Düzenlemeler

Yılmaz, İstanbul'da yapı stokunun yenilenmesine yönelik çalışmaların hızlandırıldığını, 2012 yılında çıkan '6306 Sayılı Kanun' ile riskli yapıların tespit edilip yıkılarak, yerlerine yeni yapıların inşa edildiğini belirtti.