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ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde George Floyd protestosu

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesi, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde George Floyd protestosu

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesi, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Ellerinde Floyd'un fotoğraflarının yer aldığı dövizlerle Sarıyer'deki Başkonsolosluğun bulunduğu sokağa güvenlik önlemleri altında alınan grup, bir süre slogan attı.

Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Başkanı Pınar Akbina'nın açıklamasının ardından, polis bariyerlerinin önüne çelenk bırakıldı.

Sosyal mesafe kuralına uymaya çalışan gruptakiler protestonun ardından dağıldı.

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