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AA Marmara Denizi dibindeki yoğun müsilajın son durumunu görüntüledi
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AA Marmara Denizi dibindeki yoğun müsilajın son durumunu görüntüledi

Anadolu Ajansı, Tavşan Adası açıklarında 30 metre derinlikte gerçekleştirilen dalışta, müsilajın geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığını görüntüledi.

AA Marmara Denizi dibindeki yoğun müsilajın son durumunu görüntüledi

Ercan Akpolat, Serço Ekşiyan, Ateş Evirgen ve Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Şebnem Coşkun'dan oluşan ekip, Tavşan Adası olarak da bilinen Neandros açıklarında, deniz altındaki müsilajı görüntülemek için dalış yaptı.

Yaklaşık 30 metre derinlikte gerçekleşen dalış sırasında müsilajın geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığı gözlendi.

Görüş mesafesinin sıfıra yakın ve aynı ekibin bir ay önce gerçekleştirdiği dalışa göre yoğunluğun kat kat fazla olduğu görüldü.

Su altındaki kaya oluşumları üzerinde de yoğun şekilde görülen müsilajın, örümcek ağı görünümüne sahip olması dikkati çekti.Dalış ekibinden Ercan Akpolat, "Denizin sıfır yüzeyinden 30 metreye kadar müthiş bir şekilde, göz gözü görmeyecek kadar yoğunluk var. Dışarıda gördüğünüz deniz salyası, aşağıda çürüdükçe yukarı çıkacak." dedi.

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