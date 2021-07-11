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AA çalışanı denizde kayboldu

Üsküdar Kuzguncuk'ta denize girdikten sonra kaybolan Anadolu Ajansı (AA) Ulaştırma Servisinde görevli Ali Asaroğlu'nu arama çalışmalarına yarın sabaha kadar ara verildi.

AA çalışanı denizde kayboldu

Anadolu Ajansı (AA) Ulaştırma Servisinde şoför olarak görev yapan Ali Asaroğlu (48), bir arkadaşıyla Üsküdar Kuzguncuk'a gitti.

Kuzguncuk sahilinden denize giren ve bu sırada yanında bulunan arkadaşından suya atlarken kendisinin görüntüsünü çekmesini isteyen Asaroğlu bir anda gözden kayboldu.

Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile itfaiye ve deniz polisi dalgıçları çağrıldı.

Asaroğlu'nun denizde kaybolduğu saatte başlanan arama çalışmalarına havanın kararması üzerine yarın sabaha kadar ara verildi.

Görgü tanıklarından Sedrullah Yücekaya, Ali Asaroğlu'nun denize girdiği yerden yaklaşık 100 metre sonra sudan çıkarak "İmdat" diye bağırdığını, daha sonra yeniden gözden kaybolduğunu söyledi.

Asaroğlu, 7 ay önce evlenmişti.

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