7. FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali: Kadın, Şiir ve Evrensel Diyalog

Kartal Belediyesi, UNESCO'ya bağlı Uluslararası Şiir Organizasyonları içinde yer alan ve "FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali"ni bu yıl yedinci kez düzenleyecek.

"Cumhuriyetin İlk Yüzyılında Kadın ve Şiir" manifestosuyla hareket eden FeminİSTANBUL, 5-8 Ekim 2023 tarihleri arasında Kartal'da gerçekleştirilecek etkinlikle kadın sorunlarına dair evrensel fikir, sanat ve diyalog ortamını oluşturmayı hedefliyor.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalin ana temasını kadın, kadın sorunları, kadının her türlü halini içeren durumlar oluşturuyor.

Kadın temalı şiirleriyle, her dilden, cinsten, dinden, ırktan ve milletten şair bu etkinliğe katılacak.

Bu yıl festivalin organizasyon komitesinde; Hilal Karahan, Emel Koşar, Dilruba Nuray Erenler ve Ayça Erdura yer alırken;

Danışma kurulunda Zeynep Altıok Akatlı, Nesteren Davutoğlu, Arzu Çerkezoğlu, W. B. Bayrıl; teknik yardım ekibinde Mengü Bahadır Bayrıl, Hatice Kumalar bulunuyor.

Dünyanın Şairleri Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali’ne Geliyor

Festival, dünyanın her yerinden gelen şairleri ağırlamaya devam ediyor. ABD, Peru, Küba, Şili, Bolivya, İran, tüm Arap ülkeleri, tüm Avrupa ülkeleri, Malezya, Hindistan ve daha birçok ülkeden gelen şairler, kendi ülkelerindeki kadınların sorunlarını şiirle dile getirecek, birlikte çözüm üretmeye çalışacak ve ulusal kıyafetleriyle şiir okuyacak.

Ödül Töreni Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde

Bu yıl açılış seremonisi, 6 Ekim 2023 Cuma günü, 18.00’de Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Programda her yıl geleneksel olarak verilen FeminİSTANBUL Onur Ödülü felsefeye ve insan haklarına katkısından dolayı bu yıl Prof. İoanna Kuçuradi’ye ve Gaziantep’teki depremde üstün cesaretinden dolayı Hemşire Şeyma Alakuş’a takdim edilecek.

Türk ve yabancı şairlerin şiir okuyacağı programda AGON Dans Gösterisi ve Sanat Akademisi öğretmenlerinden dinletiler yer alacak. Ödül töreni son yılların en beğenilen kadın müzik grubu Samida’nın konseriyle sona erecek.

Şiirin Meydan Okumaları

Festivalin ikinci programı, 7 Ekim 2023 Cumartesi günü, saat 14.00’te Neyzen Tevfik Meydanı’nda gerçekleşecek. Açık havada gerçekleşecek Türk ve yabancı şairlerden şiir dinletisine, Cevat Hikmet Erdem gitar ve vokaliyle eşlik edecek.

2023 FeminİSTANBUL Şairleri

Festivalin yabancı şair konukları: Ali All-shalah (Irak), Asma Mohammad Alhaj (Filistin-Ürdün), Cornella Monikowsky (Almanya), Donya Mirzaei (İran), Eka Mekerishvili (Gürcistan), Galvarino Orellana (Şili), Gino Leineweber (Almanya), Fatima Chbibane (Fas), Hale Zare Neirizi (İran), Malak Mustafa (Suriye-İngiltere), Marina Čapalija (Sırbistan), Muniam Alfaker (Irak), Rana Zare (İran).

Festivalin ev sahibi şairleri: Ali Günvar, Ali Hikmet Yavuz, Ali Mustafa, Aliye Özlü, Arife Kalender (video ile), Arzu Karadağ, Aslıhan Tüylüoğlu, Ata Yiğiz, Ayça Erdura, Aydan Yalçın, Bedros Dağlıyan, Cihan Oğuz, Deniz Ayfer Tüzün, Dilek Ermiş, Dilek İşcen Akışık, Dilek Özkan, Dilruba Nuray Erenler, Emel Koşar, Erkan Kara, Ertuğrul Özaydın, Esra Özlem Dökmen, Eşref Yılmaz, Ezgi Deniz Güneş, Fatma Aras, Fatma Hatun Esen, Funda Öner Şendil, Figen Tan, Gökhan Aslan, Gülçin Sahilli, Gülsüm Cengiz (video ile), Haşim Hüsrevşahi, Hilal Karahan, Hüseyin Alemdar, İkbal Kaynar, İsmail Biçer, İsmail Cem Doğru, İsmet Yalçın, Kadriye Cesur, Kemal Aslan, Leyla Şahin, Melahat Babalık, Mualla Alpaydın, Muhsine Arda, Mustafa Köz, Nalan Çelik, Niyazi Yaşar, Nur Saka, Nuray Gök Aksamaz, Nükhet Eren, Okan Yılmaz, Olcay Kasımoğlu, Oya Gündüz Aksu, Oya Uysal, Özgür Zeybek, Pelin Batu, Salih Zeki Tombak, Sema Güler, Serap Aslı Araklı, Seval Arslan, Seval Candar Karadeniz, Sezai Sarıoğlu, Süreyya Akçay, Şaban Akbaba, Şükran Aydın, Tarık Günersel (video ile), Taner Sezgin, Tevfik Turan, Turgay Kantürk, Volkan Hacıoğlu, W. B. Bayrıl.