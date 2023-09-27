65 yaş üstü Kadıköylülerden Alzheimer hastalığına dikkat çeken tiyatro oyunu

Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi’nde tiyatro eğitimi alan 65 yaş üzeri üç kadın, 1 Ekim Dünya Yaşlılar gününe özel “Annemin Son Çığlıkları” adlı tiyatro oyununu sahnelemeye hazırlanıyor. Alzheimer hastalığına dikkat çeken oyun, 28 Eylül Perşembe günü 19.30’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

Kadıköy Belediyesi’nin 65 ve üzeri yaş grubundaki kişilerin sağlıklı yaş almalarına yardımcı olmak, psikolojik destek sağlamak, sosyalleşmelerine, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hizmete açtığı Sosyal Yaşam Evi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü için çok özel bir etkinlik hazırladı. 65 yaş üzeri Kadıköylüler için Sosyal Yaşam Evi’nde uzman eğitmenler tarafından verilen tiyatro kursları meyvelerini vermeye başladı. Sosyal Yaşam Evi’nde tiyatro eğitimi alan Gönül Elgin, Sadiye Erdem ve Ferda Ülkü Yerdeş, Alzheimer hastalığına dikkat çeken Annemin Son Çığlıkları adlı tiyatro oyununu Kadıköylülerle buluşturmaya hazırlanıyor. Alzheimer’ın pençesinde her geçen gün hafızası enkaza dönüşen bir anne ve ona bakmakla yükümlü olan iki kız kardeşin yaşam, vicdan, bağlılıklar ve sorumluluklar üzerine verdikleri ayakta kalma mücadelesini anlatan “Annemin Son Çılgınlıkları” adlı oyun, 28 Eylül Perşembe günü 19.30’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Oyun öncesinde de Psikolog İdil Arasan Doğan da Alzheimer hastalığıyla ilgili bir konuşma yapacak.

“Annemin Son Çığlıkları” tiyatro oyununun hem yönetmeni hem oyuncusu olan 65 yaşındaki Gönül Elgin, “Yaşlılar Haftası nedeniyle Alzheimer hastalarına dikkat çekmek için üç arkadaş bir oyun hazırlamak istedik. Kaygılar, pandeminin etkisi, ekonomik sıkıntılar derken yaşlılar çok büyük problemler yaşamaya başladı. Evden çıkamayanlar var. Bunun için Alzheimer ile ilgili dikkat çekmek için tiyatro oyunu hazırlamak istedik ve yaptık. Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi bizim hayatımıza çok büyük renk kattı. Geldiğimiz zaman sıkıntılarımız, üzüntülerimiz kalmıyor. O kadar çok etkinlikler var ki; yoga, spor, drama, resim ve müzik var. Diğer şehirlerde yok ve biz çok şanslıyız bu konuda” diye konuştu.

Sosyal Yaşam Evi’ne dört yıldır geldiğini söyleyen 70 yaşındaki Sadiye Erdem ise “Tiyatroyla bir daha hayata döndüm diyebilirim. Çocukluktan beri bir tiyatroda oynamak hayalimdi. Gençlikte çocuk büyütmek, şu, bu derken bir türlü olmadı. Tiyatro en büyük hayallerimden biriydi ve bunu da Sosyal Yaşam Evi sayesinde hayata geçirebildim. Bu yaşta ezber yapabilmek, hareketli olmak bizim için çok iyi” dedi.

Oyunda Alzheimer hastası bir anneyi canlandıran 72 yaşındaki Ferda Ülkü Yerdeş de “Üç senedir Yaşam Evi’ne geliyorum. Zannettiğimden çok daha fazla şey öğrendim. Bize uygun olan ortamıyla ve hocalarımızla son derece memnunum hayatımdan” dedi.